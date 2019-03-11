обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 гру, 2021 00:38
обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
Додано: Суб 18 гру, 2021 10:51
Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15
Re: Рынок ОВГЗ
Вы можете купить овгз в любой их трёх валют, выплата купона(дохода) и погашение самих облигаций будет в валюте облигаций!
Дефолта, отсрочки, переноса овгз не было ни разу...
По евробондам правительства технические дефолты были дважды, в 1998 и 2015 годах. В 2015 году списали у депонентов(собственников) евробондов 20% их номинальной стоимости, в одностороннем порядке, как следствие выплатили купоны на 80% и погасили бумаги на 80%, учитывая что доходности там были большие, это еще более менее условия, с моей точки зрения.
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:14
Re: Рынок ОВГЗ
А может кто-то разъяснить чем отличаются овгз от евробондов какие ставки и где их можно разместить?Большое спасибо
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:29
Re: Рынок ОВГЗ
Привет, тёска. Облигации внутреннего! гос. займа - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внутреннего рынка, оборот которых происходит внутри страны. Облигации внешнего! гос. займа(в народе евробонды) - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внешних рынков(площадок) оборот их возможен, как на внешних рынках так и внутри страны. Чтоб купить евробонды, их должен брокер завести их для инвестора-клиента с одной из внешних площадок, так как законодательно запрещено банкам хранить евробонды на своём балансе, а овгз(внутренне) может.
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:48
vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Додано: Суб 18 гру, 2021 12:59
Рынок ОВГЗ
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|