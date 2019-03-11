обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Вы можете купить овгз в любой их трёх валют, выплата купона(дохода) и погашение самих облигаций будет в валюте облигаций! Дефолта, отсрочки, переноса овгз не было ни разу... По евробондам правительства технические дефолты были дважды, в 1998 и 2015 годах. В 2015 году списали у депонентов(собственников) евробондов 20% их номинальной стоимости, в одностороннем порядке, как следствие выплатили купоны на 80% и погасили бумаги на 80%, учитывая что доходности там были большие, это еще более менее условия, с моей точки зрения.
Вадимка написав:А может кто-то разъяснить чем отличаются овгз от евробондов какие ставки и где их можно разместить?Большое спасибо
Привет, тёска. Облигации внутреннего! гос. займа - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внутреннего рынка, оборот которых происходит внутри страны. Облигации внешнего! гос. займа(в народе евробонды) - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внешних рынков(площадок) оборот их возможен, как на внешних рынках так и внутри страны. Чтоб купить евробонды, их должен брокер завести их для инвестора-клиента с одной из внешних площадок, так как законодательно запрещено банкам хранить евробонды на своём балансе, а овгз(внутренне) может.
ЗІС-5 написав:Купил 35 долларовых, из комиссий-300грн за открытие счета, 1000 - за покупку, и всё. Дальше будет по 50 в месяц за обслуживание. Минимум - эквивалент 100 000 можно покупать. Вопросы возникают по мониторингу при пополнении карты, я лично смог доказать, притом случайно так вышло. Посмотрите сами выше мое сообщение об обосновании средств.
Короче при 100 кг, разница за год по процентам ОВГЗ по сравнению с депо получится тыщи 2.
кроме того, больше гемороя, чем в банке, пришел и открыл депо или вообще в онлайне. кроме того как я понял, если от 100К нужно толи доказывать происхождение денег толи налоговую деклар.заполнять потом.