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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 00:38

  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:51

  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:

Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15

Re: Рынок ОВГЗ

Алексей77 написав:
  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа, с овгз дело не имел. В какой банк обратиться с лучшими условиями? Ранее человек написал про Пивденний


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

обзор, но условия меняются,все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить. :wink:

Спасибо. дельная статья. А можно в в Украине разместить долларовые овгз? В статье написано что государство гарантирует возврат средств по овгз 100 процентов. Этому можно верить
Вы можете купить овгз в любой их трёх валют, выплата купона(дохода) и погашение самих облигаций будет в валюте облигаций!
Дефолта, отсрочки, переноса овгз не было ни разу...
По евробондам правительства технические дефолты были дважды, в 1998 и 2015 годах. В 2015 году списали у депонентов(собственников) евробондов 20% их номинальной стоимости, в одностороннем порядке, как следствие выплатили купоны на 80% и погасили бумаги на 80%, учитывая что доходности там были большие, это еще более менее условия, с моей точки зрения.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:14

Re: Рынок ОВГЗ

А может кто-то разъяснить чем отличаются овгз от евробондов какие ставки и где их можно разместить?Большое спасибо
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:29

Re: Рынок ОВГЗ

Вадимка написав:А может кто-то разъяснить чем отличаются овгз от евробондов какие ставки и где их можно разместить?Большое спасибо
Привет, тёска. Облигации внутреннего! гос. займа - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внутреннего рынка, оборот которых происходит внутри страны. Облигации внешнего! гос. займа(в народе евробонды) - облигации правительства эмитированные в лице Мин. Фина., для внешних рынков(площадок) оборот их возможен, как на внешних рынках так и внутри страны. Чтоб купить евробонды, их должен брокер завести их для инвестора-клиента с одной из внешних площадок, так как законодательно запрещено банкам хранить евробонды на своём балансе, а овгз(внутренне) может.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:48

vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:59

Рынок ОВГЗ

Вадимка написав:vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:02

  vadymbanker написав:
Вадимка написав:vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.


евробонды:
Рынок ОВГЗ
и у брокеров, и в банках, и не "по 100к" :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:03

ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:43

  Bolt написав:
  ЗІС-5 написав:Купил 35 долларовых, из комиссий-300грн за открытие счета, 1000 - за покупку, и всё. Дальше будет по 50 в месяц за обслуживание. Минимум - эквивалент 100 000 можно покупать. Вопросы возникают по мониторингу при пополнении карты, я лично смог доказать, притом случайно так вышло. Посмотрите сами выше мое сообщение об обосновании средств.

Короче при 100 кг, разница за год по процентам ОВГЗ по сравнению с депо получится тыщи 2.



кроме того, больше гемороя, чем в банке, пришел и открыл депо или вообще в онлайне.
кроме того как я понял, если от 100К нужно толи доказывать происхождение денег толи налоговую деклар.заполнять потом.
Raymond
 
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