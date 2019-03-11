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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:44

  greenozon написав:ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:13

  Raymond написав:
  greenozon написав:ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(


это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?! :lol:
Kripo
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