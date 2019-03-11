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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 гру, 2021 14:44
greenozon написав:
ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К
так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(
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Raymond
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Додано: Суб 18 гру, 2021 15:13
Raymond написав: greenozon написав:
ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К
так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(
это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?!
надо спросить у брокера, сколько стоит такой вот завод в Украину лота в 100к.....
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Kripo
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Додано: Суб 18 гру, 2021 15:38
vadymbanker написав:
Вадимка написав:vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.
Вы в личке что-то продаете?
Всем же интересно.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 15:44
Kripo написав: Raymond написав: greenozon написав:
ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К
так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(
это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?!
надо спросить у брокера, сколько стоит такой вот завод в Украину лота в 100к.....
разве с евробондов нет 18+1,5 ? это ж только ОВГЗ освобождены, насколько знаю
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cohan
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