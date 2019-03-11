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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 234235236237
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:44

  greenozon написав:ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:13

  Raymond написав:
  greenozon написав:ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(


это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?! :lol:

надо спросить у брокера, сколько стоит такой вот завод в Украину лота в 100к.....
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:38

  vadymbanker написав:
Вадимка написав:vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.

Вы в личке что-то продаете?
Всем же интересно.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 15:44

  Kripo написав:
  Raymond написав:
  greenozon написав:ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(


это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?! :lol:

надо спросить у брокера, сколько стоит такой вот завод в Украину лота в 100к.....


разве с евробондов нет 18+1,5 ? это ж только ОВГЗ освобождены, насколько знаю
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:07

Re: Рынок ОВГЗ

M-A-X написав:
  vadymbanker написав:
Вадимка написав:vadymbankerСпасибо большое.Агде их можно купить?В том же банке ?И ставки, я так понимаю там выше?
Внутренние почти везде, в банке, в инвест компании. Внешние - только в банках, минимум 100к или минимум 200к. Да, ставки по внешним выше.. Подробнее в личку.

Вы в личке что-то продаете?
Всем же интересно.
Удобней переписка в телеге..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:08

Re: Рынок ОВГЗ

cohan написав:
  Kripo написав:
  Raymond написав:[quote="5357986:greenozon"]ОЗДП також можна купувати через брокерів і не обов'язково від 100К



так тоді із-за комісій % дохідність буде нижча(


это да, но все равно в 2 раза больше чем у ОВГЗ, и главное - что делать если нет 100к?! :lol:

надо спросить у брокера, сколько стоит такой вот завод в Украину лота в 100к.....


разве с евробондов нет 18+1,5 ? это ж только ОВГЗ освобождены, насколько знаю[/quote]Правительственные облигации(евробонды) освобождены от ндфл и вс, корпоративные евробонды не освобождены.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:27

vadymbanker
а в якій нормі закону це прописано
на сайті мінфіна ні слуху ні духу про податки по ОЗДП
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:32

Рынок ОВГЗ

greenozon написав:vadymbanker
а в якій нормі закону це прописано
на сайті мінфіна ні слуху ні духу про податки по ОЗДП
ПКУ, ПДФО, 165.1.2.
ПКУ, ВС, Підрозділ 10. Інші перехідні положення, 16-1.
vadymbanker
 
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