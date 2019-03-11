|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01
Kripo написав: M-A-X написав:
Как же финмон проходят на украденные деньги?
Вы имеете ввиду "сильных мира сего" - так у них "все по честному"...
Да
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1890
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|40
|30853
|
Нед 12 гру, 2021 10:25
cohan
|
|53
|27202
|
|
|1
|16176
|
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti