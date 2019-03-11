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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01

  Kripo написав:
  M-A-X написав:Как же финмон проходят на украденные деньги?


Вы имеете ввиду "сильных мира сего" - так у них "все по честному"...

Да
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:50

В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?

Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол

Зображення
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.

Джерело
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:32

  Ukrainian написав:В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?

Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол

Зображення
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.

Джерело

В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением :wink:минимум 100к :cry: Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:55

Re: Рынок ОВГЗ

  nekefer написав:В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением

Ніколи не купляв облігації в чистому вигляді, тільки ETF
Яка там комісія за купівлю/продаж? Ну і як зараз купити за 95% від номіналу чи яка там ціна то в 2027 автоматом упаде 100% номінал плюс 7.75% річних?

ПС мінімум 100к усе міняє. :(
Ukrainian
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