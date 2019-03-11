Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01
Kripo написав: M-A-X написав:
Как же финмон проходят на украденные деньги?
Вы имеете ввиду "сильных мира сего" - так у них "все по честному"...
Да
M-A-X
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Додано: Нед 19 гру, 2021 18:50
В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?
Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.
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Ukrainian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 19:32
Ukrainian написав:
В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?
Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.
Джерело
В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением
минимум 100к
nekefer
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Додано: Нед 19 гру, 2021 19:55
nekefer написав:
В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением
Ніколи не купляв облігації в чистому вигляді, тільки ETF
Яка там комісія за купівлю/продаж? Ну і як зараз купити за 95% від номіналу чи яка там ціна то в 2027 автоматом упаде 100% номінал плюс 7.75% річних?
ПС мінімум 100к усе міняє.
Ukrainian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 22:41
Ukrainian написав:
В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?
Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол
но условия меняются, все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
Kripo
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Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04
Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Алексей77
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