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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 235236237238
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01

  Kripo написав:
  M-A-X написав:Как же финмон проходят на украденные деньги?


Вы имеете ввиду "сильных мира сего" - так у них "все по честному"...

Да
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 18:50

В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?

Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол

Зображення
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.

Джерело
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:32

  Ukrainian написав:В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?

Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол

Зображення
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.

Джерело

В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением :wink:минимум 100к :cry: Зображення
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:55

Re: Рынок ОВГЗ

  nekefer написав:В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением

Ніколи не купляв облігації в чистому вигляді, тільки ETF
Яка там комісія за купівлю/продаж? Ну і як зараз купити за 95% від номіналу чи яка там ціна то в 2027 автоматом упаде 100% номінал плюс 7.75% річних?

ПС мінімум 100к усе міняє. :(
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 22:41

Re: Рынок ОВГЗ

  Ukrainian написав:В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?

Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол


но условия меняются, все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.

И на форуме отчет выложить.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04

Re: Рынок ОВГЗ

Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:57

Re: Рынок ОВГЗ

Алексей77 написав:Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Не бойся, напиши..
По альфе 19.5 налог, риски, санкции невозможность легко продать на вторичке и тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:27

  vadymbanker написав:
Алексей77 написав:Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Не бойся, напиши..
По альфе 19.5 налог, риски, санкции невозможность легко продать на вторичке и тд.


плюсую предыдущий ответ, и маленькое уточнение:
Буквально месяц назад мне они предлагали под 4% грязными такие корпораты от центральной фирмы, ответчик тогда и Альфа российская, я честно говоря задумывался, что "если война" то эти обязательства российской структуры будут, есть шанс что отдадут.

Рынок ОВГЗ

А Вам под 6% предлагают, это 4,85% чистыми, но только украинской дочки обязательства. Это лучше чем любой депозит на данный момент. Но хуже "настоящих" евробондов с 7% чистыми и гарантией Украины. Вопрос, достаточно ли денег. Да, и у Альфа-Банка в Киеве есть брокер, они торгуют всем, позвоните ему.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:06

Re: Рынок ОВГЗ

Только эти корпораты Альфы ничем не гарантируются
Звонил в альфу есть овгз в долл. Под 3 процента
Алексей77
 
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