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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:01
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:50
В приваті закінчився депозит 7 тис дол чи є сенс купити в приваті доларових ОВГЗ ? Яка комісія і яка найвища можлива ставка річна буде?
Овчинка вичинки не варта на сумі 7 тис дол
Примітка: Для розрахунку використовувались тарифи для ОВДП на суму 2 млн грн із подальшим продажем через 12 місяців.
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:32
В интерективброкерс есть еврооблигации Украины, по ним выше доходность чем по валютным овгз, с бесплатным хранением минимум 100к
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:55
Re: Рынок ОВГЗ
Ніколи не купляв облігації в чистому вигляді, тільки ETF
Яка там комісія за купівлю/продаж? Ну і як зараз купити за 95% від номіналу чи яка там ціна то в 2027 автоматом упаде 100% номінал плюс 7.75% річних?
ПС мінімум 100к усе міняє.
Додано: Нед 19 гру, 2021 22:41
Re: Рынок ОВГЗ
но условия меняются, все время, лучшее решение - выбрать 3 варианта и позвонить/посетить лично.
И на форуме отчет выложить.
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:04
Re: Рынок ОВГЗ
Добрый день. Кто пробовал облигации от Альфа банка. Эмитент ABH Ukraine Finance. Это не кидалово? В отделении менеджер предлагает на вопрос об облигациях. Под 6% в долларах до февраля 2024 года
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:57
Re: Рынок ОВГЗ
Не бойся, напиши..
По альфе 19.5 налог, риски, санкции невозможность легко продать на вторичке и тд.
Додано: Пон 20 гру, 2021 20:27
плюсую предыдущий ответ, и маленькое уточнение:
Буквально месяц назад мне они предлагали под 4% грязными такие корпораты от центральной фирмы, ответчик тогда и Альфа российская, я честно говоря задумывался, что "если война" то эти обязательства российской структуры будут, есть шанс что отдадут.
Рынок ОВГЗ
А Вам под 6% предлагают, это 4,85% чистыми, но только украинской дочки обязательства. Это лучше чем любой депозит на данный момент. Но хуже "настоящих" евробондов с 7% чистыми и гарантией Украины. Вопрос, достаточно ли денег. Да, и у Альфа-Банка в Киеве есть брокер, они торгуют всем, позвоните ему.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:06
Re: Рынок ОВГЗ
Только эти корпораты Альфы ничем не гарантируются
Звонил в альфу есть овгз в долл. Под 3 процента
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