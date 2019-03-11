Алексей77 написав:Только эти корпораты Альфы ничем не гарантируются Звонил в альфу есть овгз в долл. Под 3 процента
с гарантиями и правда йок...
С другой стороны, и чтобы получить хороший процент в Альфе, надо положить бабла больше фонда...
А ОВГЗ и евробонды гарантируются государством Украина, а у нас танки на границе заведенные стоят уже полгода, тут всякие "форсмажоры" возможны, "третий акт, а ружье все еще висит на стене", тем более из Харькова это чувствуется.
Поэтому были мысли "международной структуре отдаться"...
блин, мне в Альфе настоящие евробонды Украины, тоже предлагали.
Обращаю внимание на динамику портфеля овгз, в портфеле физ лиц, на март 2020 года, страх эпидемии(( Тогда портфель опустился больше чем на 50%, с 19 млрд до 9 млрд. Я тогда не выходил. Сейчас портфель пока уменьшился на 0.8 млрд. Люди особо не продают.. Доходность на аукционах повышается незначительно, даже на моё удивление. Я думал будет 13.50-14-50, но нет.. Пока всё под контролем.