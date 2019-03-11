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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:35

Рынок ОВГЗ

Kripo написав:
  Алексей77 написав:Только эти корпораты Альфы ничем не гарантируются
Звонил в альфу есть овгз в долл. Под 3 процента


с гарантиями и правда йок...

С другой стороны, и чтобы получить хороший процент в Альфе, надо положить бабла больше фонда... :wink:

А ОВГЗ и евробонды гарантируются государством Украина, а у нас танки на границе заведенные стоят уже полгода, тут всякие "форсмажоры" возможны, "третий акт, а ружье все еще висит на стене", тем более из Харькова это чувствуется. :cry:

Поэтому были мысли "международной структуре отдаться"...

блин, мне в Альфе настоящие евробонды Украины, тоже предлагали.
Обращаю внимание на динамику портфеля овгз, в портфеле физ лиц, на март 2020 года, страх эпидемии((
Тогда портфель опустился больше чем на 50%, с 19 млрд до 9 млрд. Я тогда не выходил. Сейчас портфель пока уменьшился на 0.8 млрд. Люди особо не продают..
Доходность на аукционах повышается незначительно, даже на моё удивление. Я думал будет 13.50-14-50, но нет..
Пока всё под контролем.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:04

Re: Рынок ОВГЗ

Мне тоже озвучили евробонды от Альфы только вход 100 000 долларов
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:24

  Алексей77 написав:Мне тоже озвучили евробонды от Альфы только вход 100 000 долларов


щось дурять нашого брата

тут є усі умови включно із мін. сумами входу

https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:31

тут
viewtopic.php?p=5359718#p5359718

до речі цікаві спостереження-думки пишуть

прогноз - євробанди по 8 а через півроку - по 10% !!!
в дупу овдп :)

залишу корисний графік для даної гілки
https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs ... -375-20-30
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 01:29

Re: Рынок ОВГЗ

  Алексей77 написав:от Альфы только вход 100 000 долларов


где озвучили?
Вы брокеру по телефону звонили или это в отделении?
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:49

  Kripo написав:
  Алексей77 написав:от Альфы только вход 100 000 долларов


где озвучили?
Вы брокеру по телефону звонили или это в отделении?

Это подразделение Альфы озвучило, евробонды вход 100 тыс. долл
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:51

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, кто оформлял через Альфа банк ОВГЗ. Ваши практические ощущения... На два года в грн. думаю. И комиссии в круг до 3000 грн. вроде. Обещают даже меньше. Также изучаю другие места
Востаннє редагувалось Алексей77 в Сер 22 гру, 2021 15:56, всього редагувалось 3 разів.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:52

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:прогноз - євробанди по 8 а через півроку - по 10% !!!
в дупу овдп


а если учесть что у евробондов и разные выпуски есть -

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 9-75-18-28

то уже сечас есть 9,76% в $. :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:58

Re: Рынок ОВГЗ

Где смотреть актуальные котировки ОВГЗ и их доходность? Также доходность по первичному размещению и срокам?
Алексей77
 
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