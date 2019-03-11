Додано: Сер 22 гру, 2021 16:08

Алексей77 написав: Kripo написав: Алексей77 написав: от Альфы только вход 100 000 долларов от Альфы только вход 100 000 долларов



где озвучили?

Вы брокеру по телефону звонили или это в отделении? где озвучили?Вы брокеру по телефону звонили или это в отделении?

Это подразделение Альфы озвучило, евробонды вход 100 тыс. долл Это подразделение Альфы озвучило, евробонды вход 100 тыс. долл

понятно, смотрите, я даже писал про этот феномен -"в ВИП отделении налили кофе но не знали что в Киеве есть брокер (и предлагали только новые ОВГЗ), в отделении про это знали, суперхорошие условия"Я Вам в личку номер брокера давал, позвоните ему. В отделениях не всю иформацию знают-говорят.Еще, ОВГЗ это экзотика, почти в каждом отделении манагеры делают круглые глаза - "вы у нас первый клиент", а евробонды вообще диво-дивное, КАЖДЫЙ вип-манагер и в КАЖДОМ банке делал для меня это впервые и в отделении и в городе Харькове.Поэтому иногда такое чуство что "как рыба об лед", недопонимание, процедуры непонятные самим манагерам, и так далее. Брокеры вообще похожи на программистов, типа их от монитора оторвали и они продолжают что-тo на своем, "птичьем" языке говорить.Нужно немного настойчивости проявить!Если в одном отделении Укрэксимбанка манагер говорит мне: "мы с этим не работаем", то в другом манагер звонит в Киев брокеру, и берет документы.