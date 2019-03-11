Алексей77 написав:Только эти корпораты Альфы ничем не гарантируются Звонил в альфу есть овгз в долл. Под 3 процента
с гарантиями и правда йок...
С другой стороны, и чтобы получить хороший процент в Альфе, надо положить бабла больше фонда...
А ОВГЗ и евробонды гарантируются государством Украина, а у нас танки на границе заведенные стоят уже полгода, тут всякие "форсмажоры" возможны, "третий акт, а ружье все еще висит на стене", тем более из Харькова это чувствуется.
Поэтому были мысли "международной структуре отдаться"...
блин, мне в Альфе настоящие евробонды Украины, тоже предлагали.
Обращаю внимание на динамику портфеля овгз, в портфеле физ лиц, на март 2020 года, страх эпидемии(( Тогда портфель опустился больше чем на 50%, с 19 млрд до 9 млрд. Я тогда не выходил. Сейчас портфель пока уменьшился на 0.8 млрд. Люди особо не продают.. Доходность на аукционах повышается незначительно, даже на моё удивление. Я думал будет 13.50-14-50, но нет.. Пока всё под контролем.
Алексей77 написав:от Альфы только вход 100 000 долларов
где озвучили? Вы брокеру по телефону звонили или это в отделении?
Это подразделение Альфы озвучило, евробонды вход 100 тыс. долл
понятно, смотрите, я даже писал про этот феномен - Рынок ОВГЗ
"в ВИП отделении налили кофе но не знали что в Киеве есть брокер (и предлагали только новые ОВГЗ), в отделении про это знали, суперхорошие условия"
Я Вам в личку номер брокера давал, позвоните ему. В отделениях не всю иформацию знают-говорят.
Еще, ОВГЗ это экзотика, почти в каждом отделении манагеры делают круглые глаза - "вы у нас первый клиент", а евробонды вообще диво-дивное, КАЖДЫЙ вип-манагер и в КАЖДОМ банке делал для меня это впервые и в отделении и в городе Харькове.
Поэтому иногда такое чуство что "как рыба об лед", недопонимание, процедуры непонятные самим манагерам, и так далее. Брокеры вообще похожи на программистов, типа их от монитора оторвали и они продолжают что-тo на своем, "птичьем" языке говорить.
Нужно немного настойчивости проявить! Если в одном отделении Укрэксимбанка манагер говорит мне: "мы с этим не работаем", то в другом манагер звонит в Киев брокеру, и берет документы.