Алексей77 написав:Господа, кто оформлял через Альфа банк ОВГЗ. Ваши практические ощущения... На два года в грн. думаю. И комиссии в круг до 3000 грн. вроде. Обещают даже меньше. Также изучаю другие места
там же еще 0,5% доходности Альфа откусывает, с миллиона это 5000, что уже ставит в ряд с конкурентами подороже, а с двух - так вообще в лидеры
V2 написав:Дати право українським резидентам – фізичним особам, банкам та підприємствам, інвестиційним та пенсійним фондам та ін. – вільно купувати єврооблігації українських емітентів за кордоном Наразі перебуває в обігу понад 35 млрд. дол. українських єврооблігацій, у тому числі - держави України 23.5 млрд. дол. - українських банків та компаній, переважно державних, 11.6 млрд. дол. Україна та українські банки та компанії потребують стабільного припливу позик у тому числі із зовнішніх ринків і тому стабільно виходять на зовнішні ринки запозичень. Наприклад, НАК "Нафтогаз України" вже оголосив про свої плани розміщення єврооблігацій у 2022 році на $1 млрд. для закупівлі газу.