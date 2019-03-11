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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 22:10

  Алексей77 написав:Господа, кто оформлял через Альфа банк ОВГЗ. Ваши практические ощущения... На два года в грн. думаю. И комиссии в круг до 3000 грн. вроде. Обещают даже меньше. Также изучаю другие места


там же еще 0,5% доходности Альфа откусывает, с миллиона это 5000, что уже ставит в ряд с конкурентами подороже, а с двух - так вообще в лидеры
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 15:46

  cohan написав:текучку на райфе
https://raiffeisen.ua/ru/promo/bonds-ovdp

ще знайшов джерела котувань
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
https://rwsbank.com.ua/korporativnym-klientam/obligacii-vnutrennego-gosudarstvennogo-zayma
https://privatbank.ua/ru/ovdp

https://creditdnepr.com.ua/ovgz/ru/ точніше https://creditdnepr.com.ua/sites/default/files/ovgz.pdf

якщо ще які є, підкиньте
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 16:25

Re: Рынок ОВГЗ

А в каком случае овгз могут обнулится?
CherniyKot
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:28

Re: Рынок ОВГЗ



есть в пумбе
https://persona.pumb.ua/ru/government-bonds
и Укрэксиме,

во втором вроде лажа, в отделнии говорят - спрашивайте акиуальные, в первом что-то не срослось с контактом но вроде дата есть ) тоже не вчерашняя :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:29

  CherniyKot написав:А в каком случае овгз могут обнулится?

ни в каком, ну, кроме единственного

но -гривневые могут меньше долларов купить
а долларовые - могут отложить выплаты

ну и надо смотреть на вас они куплены или на шарашкину контору,зато от 10 000 вход
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:18

cohan А что за единственный?
icu и приват.
CherniyKot
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 21:05

  cohan написав:
  V2 написав:Дати право українським резидентам – фізичним особам, банкам та підприємствам, інвестиційним та пенсійним фондам та ін. – вільно купувати єврооблігації українських емітентів за кордоном
Наразі перебуває в обігу понад 35 млрд. дол. українських єврооблігацій, у тому числі
- держави України 23.5 млрд. дол.
- українських банків та компаній, переважно державних, 11.6 млрд. дол.
Україна та українські банки та компанії потребують стабільного припливу позик у тому числі із зовнішніх ринків і тому стабільно виходять на зовнішні ринки запозичень.
Наприклад, НАК "Нафтогаз України" вже оголосив про свої плани розміщення єврооблігацій у 2022 році на $1 млрд. для закупівлі газу.

Водночас, в Україні збереглися пострадянські обмеження для українських резидентів купувати єврооблігації навіть держави України та українських держкомпаній та банків за кордоном.
https://petition.president.gov.ua/petition/130270


а щас хиба заборонено? брокера - банку нашел, 200к евро елимит отправил, 2 сэта купил :mrgreen:



е-ліміт - більше не можна ніяк ніж поріг еліміту в календарний рік (200 000 Є)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:18

Re: Рынок ОВГЗ

Господа,с наступающим! если финмон будет спрашивать происхождение суммы припокупке овгз, как действовать? Деньги с депозитов, сложный процент. Продажи имущества нет. Что предоставлять?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:36

Алексей77 Приват даст ссылку в Приват24- там список из 16 документов, есть из чего выбрать. всё будет нормально, докажете!
ЗІС-5
 
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