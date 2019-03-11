Рынок ОВГЗ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 25 гру, 2021 22:10
Алексей77 написав:
Господа, кто оформлял через Альфа банк ОВГЗ. Ваши практические ощущения... На два года в грн. думаю. И комиссии в круг до 3000 грн. вроде. Обещают даже меньше. Также изучаю другие места
там же еще 0,5% доходности Альфа откусывает, с миллиона это 5000, что уже ставит в ряд с конкурентами подороже, а с двух - так вообще в лидеры
cohan
Повідомлень: 3330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 гру, 2021 15:46
flyman
Повідомлень: 27434
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1356 раз.
Подякували: 2354 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 26 гру, 2021 16:25
А в каком случае овгз могут обнулится?
CherniyKot
Повідомлень: 5
З нами з: 07.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 гру, 2021 18:28
есть в пумбе
https://persona.pumb.ua/ru/government-bonds
и Укрэксиме,
во втором вроде лажа, в отделнии говорят - спрашивайте акиуальные, в первом что-то не срослось с контактом но вроде дата есть ) тоже не вчерашняя
cohan
Повідомлень: 3330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 гру, 2021 18:29
CherniyKot написав:
А в каком случае овгз могут обнулится?
ни в каком, ну, кроме единственного
но -гривневые могут меньше долларов купить
а долларовые - могут отложить выплаты
ну и надо смотреть на вас они куплены или на шарашкину контору,зато от 10 000 вход
cohan
Повідомлень: 3330
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 265 раз.
Профіль
Додано: Нед 26 гру, 2021 23:18
cohan А что за единственный? icu и приват.
CherniyKot
Повідомлень: 5
З нами з: 07.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 гру, 2021 21:05
cohan написав: V2 написав: Дати право українським резидентам – фізичним особам, банкам та підприємствам, інвестиційним та пенсійним фондам та ін. – вільно купувати єврооблігації українських емітентів за кордоном
Наразі перебуває в обігу понад 35 млрд. дол. українських єврооблігацій, у тому числі
- держави України 23.5 млрд. дол.
- українських банків та компаній, переважно державних, 11.6 млрд. дол.
Україна та українські банки та компанії потребують стабільного припливу позик у тому числі із зовнішніх ринків і тому стабільно виходять на зовнішні ринки запозичень.
Наприклад, НАК "Нафтогаз України" вже оголосив про свої плани розміщення єврооблігацій у 2022 році на $1 млрд. для закупівлі газу.
Водночас, в Україні збереглися пострадянські обмеження для українських резидентів купувати єврооблігації навіть держави України та українських держкомпаній та банків за кордоном.
https://petition.president.gov.ua/petition/130270
а щас хиба заборонено? брокера - банку нашел, 200к евро елимит отправил, 2 сэта купил
е-ліміт - більше не можна ніяк ніж поріг еліміту в календарний рік (200 000 Є)
greenozon
Повідомлень: 12330
З нами з: 01.06.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 1025 раз.
Профіль
1
1
1
1
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:18
Господа,с наступающим! если финмон будет спрашивать происхождение суммы припокупке овгз, как действовать? Деньги с депозитов, сложный процент. Продажи имущества нет. Что предоставлять?
Алексей77
Повідомлень: 1682
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:36
Алексей77 Приват даст ссылку в Приват24- там список из 16 документов, есть из чего выбрать. всё будет нормально, докажете!
ЗІС-5
Повідомлень: 26
З нами з: 21.12.16
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Суб 01 січ, 2022 12:24
ЗІС-5 написав: Алексей77
Приват даст ссылку в Приват24- там список из 16 документов, есть из чего выбрать. всё будет нормально, докажете!
В привате 24 не нашёл этой ссылки в мобильном приложении где её взять подскажите
Алексей77
Повідомлень: 1682
З нами з: 04.12.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
40
31421
Нед 12 гру, 2021 10:25 cohan
53
27573
1
16244
Суб 29 чер, 2019 20:12 asti