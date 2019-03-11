Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?
Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?
Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?
Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?
Алексей77 написав:Господа,с наступающим! если финмон будет спрашивать происхождение суммы припокупке овгз, как действовать? Деньги с депозитов, сложный процент. Продажи имущества нет. Что предоставлять?
Как посоветовал мне один неглупый человек,вы подавайте все,что есть,а финмон разберётся и ответит. Дело в том,что в каждом банке свой финмон и требования разнятся очень сильно к одним и тем же документам.Дорогу осилит идущий.