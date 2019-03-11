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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 240241242243
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:21

Re: Рынок ОВГЗ

Надо им написать в чат онлайн, они кинут ссылку
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:52

Re: Рынок ОВГЗ

Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 20:21

  Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?

попробуй через кілька різних, ліміт до 400К без фінмона
https://iplan.ua/analytics/ua_investments/gajd-po-brokerah/
як на мене, можна почати з ICU
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 07:53

  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?

попробуй через кілька різних, ліміт до 400К без фінмона
https://iplan.ua/analytics/ua_investments/gajd-po-brokerah/
як на мене, можна почати з ICU
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html

Цифровий підпис потрібен.
В чому проблема продавати облвгації через сберкаси, як при совку?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 14:41

Re: Рынок ОВГЗ

А є тут хтось, хто вже придбав українські єврооблігації з дохідністю 8+% USD в Фрідом Фінанс?
reg2f
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 15:07

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Алексей77 написав:Господа Добрый вечер банки вообще сами себя уже бояться не могу пройти финмониторинг требуют за все годы справку о зарплате депозиты не учитываются если деньги в банке это не имеет значения для них. Тело депозита не учитываются только проценты в общем помогите пожалуйста знаю что решение где-то есть может быть есть возможность через нормальную инвестиционную компанию купить овгз?

попробуй через кілька різних, ліміт до 400К без фінмона
https://iplan.ua/analytics/ua_investments/gajd-po-brokerah/
як на мене, можна почати з ICU
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html

Цифровий підпис потрібен.
В чому проблема продавати облігації через сберкаси, як при совку?!

Так Ощдбанк (сберкаса) продає, тільки там поріг входу, думаю не менше ляма, щоб було вигідніше чим депозит.

Не думаю, що така вже проблема з ЕЦП/КЕП, піти в податкову і зробити цифровий підпис, або ж у Приват24 наклікати, правда тре мати той Приват24.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 20:29

  Алексей77 написав:Господа,с наступающим! если финмон будет спрашивать происхождение суммы припокупке овгз, как действовать? Деньги с депозитов, сложный процент. Продажи имущества нет. Что предоставлять?

Как посоветовал мне один неглупый человек,вы подавайте все,что есть,а финмон разберётся и ответит. Дело в том,что в каждом банке свой финмон и требования разнятся очень сильно к одним и тем же документам.Дорогу осилит идущий.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:37

попробуй через кілька різних, ліміт до 400К без фінмона
https://iplan.ua/analytics/ua_investments/gajd-po-brokerah/
як на мене, можна почати з ICU
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html[/quote]


iplan стаття неактуальна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:48

  greenozon написав:попробуй через кілька різних, ліміт до 400К без фінмона
https://iplan.ua/analytics/ua_investments/gajd-po-brokerah/
як на мене, можна почати з ICU
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html


iplan стаття неактуальна


в чому не актуальна?

може це актуально?
https://ffin.ua/service/prodadg-derdgavnykh-obligatsiy
і це?
https://simeinyi-budzhet.ua/investments/buy-ovdp-online/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 21:55

Re: Рынок ОВГЗ

Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?
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