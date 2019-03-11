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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 241242243244
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:08

flyman

навскидку - IBKR відмінив щомісячні комісії вже з півроку як - а в статті ще є за них згадки і інші старі дані..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:31

  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:40

  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:44

  remark написав:
  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?

Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?
Вы, кстати, знаете историю появления выражения "отмывать деньги"? Почему именно отмывать?
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:48

  alter написав:
  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?

Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?[/quote]

Чеки мабуть треба для контролю та звітності, в чому тоді сенс цих апаратів?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:03

Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:08

Re: Рынок ОВГЗ

Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
vadymbanker
 
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