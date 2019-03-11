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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:08
flyman
навскидку - IBKR відмінив щомісячні комісії вже з півроку як - а в статті ще є за них згадки і інші старі дані..
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greenozon
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:31
remark написав:
Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?
Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.
Потому амнистия это развод оленей.
Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
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St/2
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:40
St/2 написав: remark написав:
Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?
Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.
Потому амнистия это развод оленей.
Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?
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remark
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:44
remark написав: St/2 написав: remark написав:
Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?
Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.
Потому амнистия это развод оленей.
Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?
Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?
Вы, кстати, знаете историю появления выражения "отмывать деньги"? Почему именно отмывать?
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alter
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Додано: Суб 08 січ, 2022 15:48
alter написав: St/2 написав: remark написав:
Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?
Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.
Потому амнистия это развод оленей.
Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?
Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?[/quote]
Чеки мабуть треба для контролю та звітності, в чому тоді сенс цих апаратів?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:03
Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
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Makepeace
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:08
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
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vadymbanker
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