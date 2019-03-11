Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже. Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов. Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.
Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже. Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов. Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.
Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс. Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.
В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже. Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов. Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.
Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс. Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.
В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.