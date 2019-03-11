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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:08

flyman

навскидку - IBKR відмінив щомісячні комісії вже з півроку як - а в статті ще є за них згадки і інші старі дані..
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:31

  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:40

  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:44

  remark написав:
  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?

Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?
Вы, кстати, знаете историю появления выражения "отмывать деньги"? Почему именно отмывать?
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 15:48

  alter написав:
  St/2 написав:
  remark написав:Цікаво, чи вдалося кому відбілити через податкову амністію нахомячені кошти, ніякої інформації на форумах нема, може у кого є які вісті з ланів?


Компланс интересует SoW (source of wealth), а не факт уплаты налогов. Может Вы в Крыму работаете снайпером с командировками в Сирию, и исправно платите налоги с такого дохода.

Потому амнистия это развод оленей.

Есть не учтенные деньги, открываете ФОП и убираете чужие квартиры, моете окна и красите заборы.

Так з Фопів вимагають касові апарати, деж потім чеків набрати)?

Во-первых, не со всех, а во-вторых, что мешает пробивать чеки?[/quote]

Чеки мабуть треба для контролю та звітності, в чому тоді сенс цих апаратів?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:03

Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:08

Re: Рынок ОВГЗ

Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 21:34

  vadymbanker написав:
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.

Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.

Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:35

Re: Рынок ОВГЗ

flyman написав:
  vadymbanker написав:
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.

Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.

Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
ПКУ, ПДФО, 165.1.2., 165.1.52.
ПКУ, ВС, Підрозділ 10. Інші перехідні положення, 16-1(1.7)

Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс.
Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.

В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:42

quote="5371157:vadymbanker"
====
flyman написав:
  vadymbanker написав:
Makepeace написав:Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.

Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.

Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
ПКУ, ПДФО, 165.1.2., 165.1.52.
ПКУ, ВС, Підрозділ 10. Інші перехідні положення, 16-1(1.7)

Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс.
Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.

В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.

====
а хіба веб портал Дія, їх не підтягує?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5370519#p5370519
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4598a9c080e05fcde725e00bf3e8ea89

наприклад, кешбек є, а ковідної тисячі поки шо нема, пишуть, що за 4й квартал доходи в Дії буде видно в кінці лютого
  greenozon написав:
  apollo написав:если заказать сейчас, то IV квартал 2021 подтянется некорректно

100%, він (4ий квартал) взагалі буде пустий (вірніше буде якась помилка фігурувати замість реальних даних)...
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 січ, 2022 22:49, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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