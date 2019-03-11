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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:48

Рынок ОВГЗ

flyman написав:quote="5371157:vadymbanker"
====
flyman написав:
  vadymbanker написав:[quote="Makepeace"]Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.

Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.

Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
ПКУ, ПДФО, 165.1.2., 165.1.52.
ПКУ, ВС, Підрозділ 10. Інші перехідні положення, 16-1(1.7)

Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс.
Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.

В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.

====
а хіба веб портал Дія, їх не підтягує? наприклад, кешбек є
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5370519#p5370519
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4598a9c080e05fcde725e00bf3e8ea89[/quote]Мой налоговый агент-банк не подтягивает доходы, знаю что приват подтягивал, когда был еще ВС, как сейчас не знаю, так как всё по нулям, имеется ввиду налоги-сборы, так что думаю не подтягивает.
vadymbanker
 
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