vadymbanker написав:[quote="Makepeace"]Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже. Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов. Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.
Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс. Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.
В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.
Привет, инвесторы в ОВГЗ! 1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн 2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете? Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
Mr Escape написав:Привет, инвесторы в ОВГЗ! 1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн 2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете? Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
біля 1% без поняття, на свій страх і ризик, але ліпше чим гривневий депозит, ОВДП хоч офіційну інфляцію покриває