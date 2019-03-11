vadymbanker написав:[quote="Makepeace"]Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже. Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов. Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.
Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.
Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс. Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.
В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.
Привет, инвесторы в ОВГЗ! 1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн 2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете? Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
Mr Escape написав:Привет, инвесторы в ОВГЗ! 1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн 2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете? Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
біля 1% без поняття, на свій страх і ризик, але ліпше чим гривневий депозит, ОВДП хоч офіційну інфляцію покриває
Mr Escape написав:Привет, инвесторы в ОВГЗ! 1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн 2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете? Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
Переговоров путинабайдена ждут покупатели евробондов. А овгз то таке, баловство.
Daswer написав:spiridonwot Колеги, ніхто не вивчав пропозицію Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.
Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:
- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,
- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,
- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,
- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів. Чи є якісь додаткові платежі, чи є вигідніші пропозиції якщо говорити про долар? Як взагалі цей банк себе поводить по ОВДП?
конечно есть, во-первых, брокеру, а во-вторых - выход вот с выхода и живет, хотя если более года, +- выгодно получается + покупка-то у него а не на аукционе