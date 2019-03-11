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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:48

Рынок ОВГЗ

flyman написав:quote="5371157:vadymbanker"
====
flyman написав:
  vadymbanker написав:[quote="Makepeace"]Не подскажите, есть правильная статья как заполнять доходы по овгз в декларации?
Я заполнял дважды уже.
Там купоны(доход) идут в общий раздел доходов.
Если вы не продавали облигации досрочно, тогда дополнительно инвест. прибыль формируется, в ф1,2,3 точно не помню в какой.

Ніби, якщо нема інвестиційного доходу (я так розумію, якщо купувати ОВДП на вторинному ринку, або за номіналом на первинному, тобто без знижки від номіналу), то заповнювати декларацію нема потреби, так як оподаткування 0.

Але це не точно. Прошу уточнення. Самого цікавить дане запитання.
ПКУ, ПДФО, 165.1.2., 165.1.52.
ПКУ, ВС, Підрозділ 10. Інші перехідні положення, 16-1(1.7)

Доход(купон) и возможная инвест. прибыль по овгз освобождаются от ндфл и вс.
Я указывал в декларации только купоны, первую инвест. прибыль я получил в 21 году, и я буду ее указывать в декларации в 22 году. До этого были только купоны, из-за «длины» бумаг.

В ваших же интересах всё это показывать, постепенно отбеливая доходы, хоть они и прошли фин. мон., при покупке бумаг.

====
а хіба веб портал Дія, їх не підтягує? наприклад, кешбек є
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5370519#p5370519
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4598a9c080e05fcde725e00bf3e8ea89[/quote]Мой налоговый агент-банк не подтягивает доходы, знаю что приват подтягивал, когда был еще ВС, как сейчас не знаю, так как всё по нулям, имеется ввиду налоги-сборы, так что думаю не подтягивает.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 23:17

Re: Рынок ОВГЗ

Привет, инвесторы в ОВГЗ!
1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн
2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете?
Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена
Mr Escape
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:16

  Mr Escape написав:Привет, инвесторы в ОВГЗ!
1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн
2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете?
Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена

біля 1%
без поняття, на свій страх і ризик, але ліпше чим гривневий депозит, ОВДП хоч офіційну інфляцію покриває
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:56

  Mr Escape написав:Привет, инвесторы в ОВГЗ!
1) Подскажите, какова средняя величина спреда %% при покупке ОВГЗ на вторичке в Универе / ICU? Выбираю альма-матер для инвестирования кровных 150-200к грн
2) Насколько сейчас удачное время для покупки среднесрочных ОВГЗ? Как считаете?
Я так понял все ждут результата переговоров Путина-Байдена

Переговоров путинабайдена ждут покупатели евробондов. А овгз то таке, баловство.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 13:01

Re: Рынок ОВГЗ

  Setsib написав:Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем. Спасибо за рассказ!
оформите ФОП 1й группы рисуйте себе в декларацию лям дохода в год, заплатите копеечные налоги, зато через пару лет будет железобетонный документ на деньги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:13

  vitaliian написав:
  Setsib написав:Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем. Спасибо за рассказ!
оформите ФОП 1й группы рисуйте себе в декларацию лям дохода в год, заплатите копеечные налоги, зато через пару лет будет железобетонный документ на деньги.


Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:17

  Daswer написав:spiridonwot Колеги, ніхто не вивчав пропозицію Банк Кредит Дніпро пропонує спеціальні умови за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Так, згідно з умовами акції, при придбанні ОВДП на суму від 500 тис. грн (або еквівалент в дол. США) плата за угоду складає всього 1 000 гривень на весь строк придбаних обігацій. У цю вартість включені наступні послуги:

- відкриття рахунку в цінних паперах для фізичної особи,

- оформлення документів по депозитарним операціям та надання звіту про відкриття,

- зарахування, списання або переведення прав на цінні папери,

- виплата доходів за цінні папери та коштів від погашення цінних паперів.
Чи є якісь додаткові платежі, чи є вигідніші пропозиції якщо говорити про долар? Як взагалі цей банк себе поводить по ОВДП?


конечно есть, во-первых, брокеру, а во-вторых - выход :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
вот с выхода и живет, хотя если более года, +- выгодно получается
+ покупка-то у него а не на аукционе
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:20

  remark написав:
  vitaliian написав:
  Setsib написав:Сложно оперировать большими суммами, а в случае отсутствия документов не вариант от слова совсем. Спасибо за рассказ!
оформите ФОП 1й группы рисуйте себе в декларацию лям дохода в год, заплатите копеечные налоги, зато через пару лет будет железобетонный документ на деньги.


Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?


1600/мес + бухгалтеру + комисы за рро
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:37

  cohan написав:Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?


1600/мес + бухгалтеру + комисы за рро[/quote]

Це сума для якої групи ФОП?
remark
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:52

  remark написав:
  cohan написав:Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?


1600/мес + бухгалтеру + комисы за рро


Це сума для якої групи ФОП?[/quote]

для первой, мы ж о ляме в год
налог там мелкий, а вот ЕСВ 22% от ЗП минимальной, отсюда и тыща
1222 типа
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