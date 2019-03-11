для первой, мы ж о ляме в год
налог там мелкий, а вот ЕСВ 22% от ЗП минимальной, отсюда и тыща
1222 типа[/quote]
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:55
для первой, мы ж о ляме в год
налог там мелкий, а вот ЕСВ 22% от ЗП минимальной, отсюда и тыща
1222 типа[/quote]
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
Додано: Сер 12 січ, 2022 00:41
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