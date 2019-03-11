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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:55

  cohan написав:
  remark написав:
  cohan написав:Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?


1600/мес + бухгалтеру + комисы за рро


Це сума для якої групи ФОП?


для первой, мы ж о ляме в год
налог там мелкий, а вот ЕСВ 22% от ЗП минимальной, отсюда и тыща
1222 типа[/quote]
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 00:41

  remark написав:Де про це офіційно написано, як це розраховується?

https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14
Тут можете інтерактивно поклацати по групах:
https://taxer.ua/uk/calendar?year=2022& ... percent=22
klug
 
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