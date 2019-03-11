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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 січ, 2022 22:55
cohan написав: remark написав: cohan написав:
Копієчні- це скільки з ляма, де конкретизація, невже в податковій такі дурні щоб ельдорадо людям створювати? То скільки з ляма треба платити Віталію?
1600/мес + бухгалтеру + комисы за рро
Це сума для якої групи ФОП?
для первой, мы ж о ляме в год
налог там мелкий, а вот ЕСВ 22% от ЗП минимальной, отсюда и тыща
1222 типа[/quote]
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
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Додано: Сер 12 січ, 2022 00:41
https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14
remark написав:
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
Тут можете інтерактивно поклацати по групах:https://taxer.ua/uk/calendar?year=2022& ... percent=22
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Додано: Сер 12 січ, 2022 07:40
remark написав:
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
C такой глубиной вопросов Вам лучше все деньги что зарабатываете отправлять на потребление и не заморачиваться на инвестиции
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St/2
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:08
дякую, тепер зрозуміло що по чому)
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Додано: Сер 12 січ, 2022 19:08
St/2 написав: remark написав:
Де про це офіційно написано, як це розраховується?
C такой глубиной вопросов Вам лучше все деньги что зарабатываете отправлять на потребление и не заморачиваться на инвестиции
згоден з вами, так і зроблю)
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