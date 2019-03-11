Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:55

San написав: брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн

Есть пара моментов -1. у евробондов порог входа выше, хорошо что некоторые банки соглашаются вообще не кратные лоты покупать, а по ОВГЗ больше предложениий, с меньшими деньгами можно заходить.2. По ОВГЗ больше банков работают и больше продуктов различных на рынке.3. ОВГЗ более ликвидные, есть куча выпусков и купить-продать можно за 10 минут, по евробондам - неделя, а некоторые (до 33 года) месяцами продают.4. ОВГЗ - внутренний продукт, по нему был технический дефолт 98 года (только для банков вроде, хотя тогда другие юрлица и не лезли туда, поправьте плз, забывать уже начал), но выплатили в итоге, евробонды же продукт для иностранцев, они на выборы не ходят, и уже был дефолт в 2014 года, тогда списывали 20%, и откладывали выплаты (но инвесторы все равно в шоколаде остались).И не забываем о пирамиде депозичиков - основная масса (70% вкладчиков) нищая и держит 2 зарплаты максимум в гривнах под 11% до следующего девала, владельцы долларов (29,8% вкладчиков) копят на машину, влезть в евробонды не могут физически и лишь крохотная часть имеет возможность и главное обладает способностью получить деньги в данный момент для покупки евробондов, и то, они 10 раз подумают - "а вдруг война, а вдруг кэш лучше"...