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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:19
Короткие Украина-22 уже продажа по 18%+, покупка за 20%+. И это на фоне фондовых рынков на хаях и реальных доходностей всяких бундесбондов в минус 5%
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San
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:54
San написав:
А Вы ещё покупаете ОВГЗ?
Евробонды 12%+ в дол
Вы видели будущие вчера!
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Kripo
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:30
Kripo написав: San написав:
А Вы ещё покупаете ОВГЗ?
Евробонды 12%+ в дол
Вы видели будущие вчера!
Нет, но как по мне, брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможно способ отбеливания, но это не выглядит как инвестиционный(!) инструмент.
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San
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:55
San написав:
брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн
Есть пара моментов -
1. у евробондов порог входа выше, хорошо что некоторые банки соглашаются вообще не кратные лоты покупать, а по ОВГЗ больше предложениий, с меньшими деньгами можно заходить.
2. По ОВГЗ больше банков работают и больше продуктов различных на рынке.
3. ОВГЗ более ликвидные, есть куча выпусков и купить-продать можно за 10 минут, по евробондам - неделя, а некоторые (до 33 года) месяцами продают.
4. ОВГЗ - внутренний продукт, по нему был технический дефолт 98 года (только для банков вроде, хотя тогда другие юрлица и не лезли туда, поправьте плз, забывать уже начал), но выплатили в итоге, евробонды же продукт для иностранцев, они на выборы не ходят, и уже был дефолт в 2014 года, тогда списывали 20%, и откладывали выплаты (но инвесторы все равно в шоколаде остались).
И не забываем о пирамиде депозичиков - основная масса (70% вкладчиков) нищая и держит 2 зарплаты максимум в гривнах под 11% до следующего девала, владельцы долларов (29,8% вкладчиков) копят на машину, влезть в евробонды не могут физически и лишь крохотная часть имеет возможность и главное обладает способностью получить деньги в данный момент для покупки евробондов, и то, они 10 раз подумают - "а вдруг война, а вдруг кэш лучше"...
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Kripo
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:12
Kripo написав: San написав:
брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн
Есть пара моментов -
1. у евробондов порог входа выше, хорошо что некоторые банки соглашаются вообще не кратные лоты покупать, а по ОВГЗ больше предложениий, с меньшими деньгами можно заходить.
2. По ОВГЗ больше банков работают и больше продуктов различных на рынке.
3. ОВГЗ более ликвидные, есть куча выпусков и купить-продать можно за 10 минут, по евробондам - неделя, а некоторые (до 33 года) месяцами продают.
4. ОВГЗ - внутренний продукт, по нему был технический дефолт 98 года (только для банков вроде, хотя тогда другие юрлица и не лезли туда, поправьте плз, забывать уже начал), но выплатили в итоге, евробонды же продукт для иностранцев, они на выборы не ходят, и уже был дефолт в 2014 года, тогда списывали 20%, и откладывали выплаты (но инвесторы все равно в шоколаде остались).
И не забываем о пирамиде депозичиков - основная масса (70% вкладчиков) нищая и держит 2 зарплаты максимум в гривнах под 11% до следующего девала, владельцы долларов (29,8% вкладчиков) копят на машину, влезть в евробонды не могут физически и лишь крохотная часть имеет возможность и главное обладает способностью получить деньги в данный момент для покупки евробондов, и то, они 10 раз подумают - "а вдруг война, а вдруг кэш лучше"...
1. Согласен. Лично мне евробонды недоступны, но это не значит, что я буду покупать ОВГЗ.
2. Факт про внутренний рынок.
3. Тут не факт. В Лондоне ОВГЗ точно менее ликвидные. Вопрос, легко ли Вы сегодня продадите Ваши ОВГЗ? я лично не уверен, что на них есть бид.
4. Тут везде есть некий риск: и в ОВГЗ и в евробондах. Думаю, что сейчас обыгрывается риск вторжения россии. ИМХО, риск бьют по обоим видам бондов. Если уж так смотреть - это вообще проблема нашего рынка, который имеет высокий риск и недостаточную премию (особенно в контексте ОВГЗ). Например, рядовому Джону доступны безрисковые госбонды США по 7+% год.
Опять же, теоретически имеет смысл купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами и из года в год растущими с понятным рынком и перспективами, чем вал ОВГЗ по 3.5% (если мы о долгосроке, а не запарковать деньги на год).
зы. Я не веду речь о тех, у кого накоплений - 2 зп.
Блин все это писал здесь St/2 10 лет еще назад. Какими дремучими\зашоренными мы были
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San
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:23
San написав:
3. Тут не факт. В Лондоне ОВГЗ точно менее ликвидные. Вопрос, легко ли Вы сегодня продадите Ваши ОВГЗ? я лично не уверен, что на них есть бид.
4. Тут везде есть некий риск: и в ОВГЗ и в евробондах. Думаю, что сейчас обыгрывается риск вторжения России. ИМХО, риск бьют по обоим видам бондов. Если уж так смотреть - это вообще проблема нашего рынка, который имеет высокий риск и недостаточную премию (особенно в контексте ОВГЗ). Например, рядовому Джону доступны безрисковые госбонды США по 7+% год.
Опять же, теоретически имеет смысл купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами и из года в год растущими с понятным рынком и перспективами, чем вал ОВГЗ по 3.5% (если мы о долгосроке, а не запарковать деньги на год).
зы. Я не веду речь о тех, у кого накоплений - 2 зп.
Блин все это писал здесь St/2 10 лет еще назад. Какими дремучими\зашоренными мы были
Сорри, но вы так и остались дремучим-зашоренным...
3. В Лондоне ОВГЗ никаму а. не нужны (есть евробонды выпущенные в другой юрисдикции) и б. вы их туда не вывезете, их вообще "на руки" не дают. И "бид" на ОВГЗ на внутреннем рынке - продажа любого разумного лота (миллионы $) в течении 10 минут.
"безрисковые госбонды США по 7+% год" это дикий бред - погуглите, они сейчас по 1,5% при инфляции 7% в год
"купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
"из года в год растущими с понятным рынком и перспективами" - еще один бред от человека не видевшего 2000 и 2008, и видящего только один, американский рынок, "задним числом мы все умные как моя жена", посмотрите для расширения кругозора на рынок европейский и японии, расскажите "какие там перспективы", это долбанное казино.
"чем вал ОВГЗ по 3.5% " - это на сейчас супер предложение, больше почти всех депозитов на рынке и надежность правительства, у вас и на ОВГЗ денег нет, и гугл забанен, только сказки и мечты.
Востаннє редагувалось Kripo
в П'ят 14 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Kripo
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:28
Kripo написав:
Сорри, но вы так и остались дремучим-зашоренным...
3. В Лондоне ОВГЗ никаму а. не нужны (есть евробонды выпущенные в другой юрисдикции) и б. вы их туда не вывезете, их вообще "на руки" не дают. И "бид" на ОВГЗ на внутреннем рынке - продажа любого разумного лота (миллионы $) в течении 10 минут.
"безрисковые госбонды США по 7+% год" это дикий бред - погуглите, они сейчас по 1,5% при инфляции 7% в год
"купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
"из года в год растущими с понятным рынком и перспективами" - еще один бред от человека не видевшего 2000 и 2008.
"чем вал ОВГЗ по 3.5% " - это на сейчас супер предложение, больше почти всех депозитов на рынке и надежность правительства, у вас и на ОВГЗ денег нет, и гугл забанен, только сказки и мечты.
ок
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San
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Додано: Нед 16 січ, 2022 00:04
Kripo написав:
купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
немного неточная информация...
Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 00:12
user412 написав: Kripo написав:
купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
немного неточная информация...
Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
С дивиденда будет автоматом удержан налог, смотря в какой юрисдикции площадка, но минимум 19.5%.
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