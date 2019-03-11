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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 245246247248>
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:19

  greenozon написав:дохідність да, росте як на дрожжах,
але до рівня березня 2020 їм ще ой як далеко падати!

https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe ... 9-75-18-28

https://www.boerse-berlin.com/index.php ... 1303926528

Короткие Украина-22 уже продажа по 18%+, покупка за 20%+. И это на фоне фондовых рынков на хаях и реальных доходностей всяких бундесбондов в минус 5%
San
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:54

  San написав:А Вы ещё покупаете ОВГЗ?

Евробонды 12%+ в дол


Вы видели будущие вчера! :shock:
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:30

  Kripo написав:
  San написав:А Вы ещё покупаете ОВГЗ?

Евробонды 12%+ в дол


Вы видели будущие вчера! :shock:


Нет, но как по мне, брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможно способ отбеливания, но это не выглядит как инвестиционный(!) инструмент.
San
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:55

Re: Рынок ОВГЗ

  San написав:брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн


Есть пара моментов -
1. у евробондов порог входа выше, хорошо что некоторые банки соглашаются вообще не кратные лоты покупать, а по ОВГЗ больше предложениий, с меньшими деньгами можно заходить.
2. По ОВГЗ больше банков работают и больше продуктов различных на рынке.
3. ОВГЗ более ликвидные, есть куча выпусков и купить-продать можно за 10 минут, по евробондам - неделя, а некоторые (до 33 года) месяцами продают.
4. ОВГЗ - внутренний продукт, по нему был технический дефолт 98 года (только для банков вроде, хотя тогда другие юрлица и не лезли туда, поправьте плз, забывать уже начал), но выплатили в итоге, евробонды же продукт для иностранцев, они на выборы не ходят, и уже был дефолт в 2014 года, тогда списывали 20%, и откладывали выплаты (но инвесторы все равно в шоколаде остались).
И не забываем о пирамиде депозичиков - основная масса (70% вкладчиков) нищая и держит 2 зарплаты максимум в гривнах под 11% до следующего девала, владельцы долларов (29,8% вкладчиков) копят на машину, влезть в евробонды не могут физически и лишь крохотная часть имеет возможность и главное обладает способностью получить деньги в данный момент для покупки евробондов, и то, они 10 раз подумают - "а вдруг война, а вдруг кэш лучше"...
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:12

  Kripo написав:
  San написав:брать вал ОВГЗ по 3,5%, когда евробонды были как минимум в 2 раза доходнее - это уже игра против себя. Вал ОВГЗ - это больше механизм купить дол за гривну тем, кто не может просто купить дол по каким-либо нормативным причинам, или возможн


Есть пара моментов -
1. у евробондов порог входа выше, хорошо что некоторые банки соглашаются вообще не кратные лоты покупать, а по ОВГЗ больше предложениий, с меньшими деньгами можно заходить.
2. По ОВГЗ больше банков работают и больше продуктов различных на рынке.
3. ОВГЗ более ликвидные, есть куча выпусков и купить-продать можно за 10 минут, по евробондам - неделя, а некоторые (до 33 года) месяцами продают.
4. ОВГЗ - внутренний продукт, по нему был технический дефолт 98 года (только для банков вроде, хотя тогда другие юрлица и не лезли туда, поправьте плз, забывать уже начал), но выплатили в итоге, евробонды же продукт для иностранцев, они на выборы не ходят, и уже был дефолт в 2014 года, тогда списывали 20%, и откладывали выплаты (но инвесторы все равно в шоколаде остались).
И не забываем о пирамиде депозичиков - основная масса (70% вкладчиков) нищая и держит 2 зарплаты максимум в гривнах под 11% до следующего девала, владельцы долларов (29,8% вкладчиков) копят на машину, влезть в евробонды не могут физически и лишь крохотная часть имеет возможность и главное обладает способностью получить деньги в данный момент для покупки евробондов, и то, они 10 раз подумают - "а вдруг война, а вдруг кэш лучше"...

1. Согласен. Лично мне евробонды недоступны, но это не значит, что я буду покупать ОВГЗ.
2. Факт про внутренний рынок.
3. Тут не факт. В Лондоне ОВГЗ точно менее ликвидные. Вопрос, легко ли Вы сегодня продадите Ваши ОВГЗ? я лично не уверен, что на них есть бид.
4. Тут везде есть некий риск: и в ОВГЗ и в евробондах. Думаю, что сейчас обыгрывается риск вторжения россии. ИМХО, риск бьют по обоим видам бондов. Если уж так смотреть - это вообще проблема нашего рынка, который имеет высокий риск и недостаточную премию (особенно в контексте ОВГЗ). Например, рядовому Джону доступны безрисковые госбонды США по 7+% год.
Опять же, теоретически имеет смысл купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами и из года в год растущими с понятным рынком и перспективами, чем вал ОВГЗ по 3.5% (если мы о долгосроке, а не запарковать деньги на год).
зы. Я не веду речь о тех, у кого накоплений - 2 зп.
Блин все это писал здесь St/2 10 лет еще назад. Какими дремучими\зашоренными мы были :)
San
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:23

Re: Рынок ОВГЗ

  San написав:3. Тут не факт. В Лондоне ОВГЗ точно менее ликвидные. Вопрос, легко ли Вы сегодня продадите Ваши ОВГЗ? я лично не уверен, что на них есть бид.
4. Тут везде есть некий риск: и в ОВГЗ и в евробондах. Думаю, что сейчас обыгрывается риск вторжения России. ИМХО, риск бьют по обоим видам бондов. Если уж так смотреть - это вообще проблема нашего рынка, который имеет высокий риск и недостаточную премию (особенно в контексте ОВГЗ). Например, рядовому Джону доступны безрисковые госбонды США по 7+% год.
Опять же, теоретически имеет смысл купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами и из года в год растущими с понятным рынком и перспективами, чем вал ОВГЗ по 3.5% (если мы о долгосроке, а не запарковать деньги на год).
зы. Я не веду речь о тех, у кого накоплений - 2 зп.
Блин все это писал здесь St/2 10 лет еще назад. Какими дремучими\зашоренными мы были


Сорри, но вы так и остались дремучим-зашоренным...

3. В Лондоне ОВГЗ никаму а. не нужны (есть евробонды выпущенные в другой юрисдикции) и б. вы их туда не вывезете, их вообще "на руки" не дают. И "бид" на ОВГЗ на внутреннем рынке - продажа любого разумного лота (миллионы $) в течении 10 минут.

"безрисковые госбонды США по 7+% год" это дикий бред - погуглите, они сейчас по 1,5% при инфляции 7% в год

"купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

"из года в год растущими с понятным рынком и перспективами" - еще один бред от человека не видевшего 2000 и 2008, и видящего только один, американский рынок, "задним числом мы все умные как моя жена", посмотрите для расширения кругозора на рынок европейский и японии, расскажите "какие там перспективы", это долбанное казино.

"чем вал ОВГЗ по 3.5% " - это на сейчас супер предложение, больше почти всех депозитов на рынке и надежность правительства, у вас и на ОВГЗ денег нет, и гугл забанен, только сказки и мечты. :?
Востаннє редагувалось Kripo в П'ят 14 січ, 2022 20:29, всього редагувалось 1 раз.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 20:28

  Kripo написав:Сорри, но вы так и остались дремучим-зашоренным...

3. В Лондоне ОВГЗ никаму а. не нужны (есть евробонды выпущенные в другой юрисдикции) и б. вы их туда не вывезете, их вообще "на руки" не дают. И "бид" на ОВГЗ на внутреннем рынке - продажа любого разумного лота (миллионы $) в течении 10 минут.

"безрисковые госбонды США по 7+% год" это дикий бред - погуглите, они сейчас по 1,5% при инфляции 7% в год

"купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

"из года в год растущими с понятным рынком и перспективами" - еще один бред от человека не видевшего 2000 и 2008.

"чем вал ОВГЗ по 3.5% " - это на сейчас супер предложение, больше почти всех депозитов на рынке и надежность правительства, у вас и на ОВГЗ денег нет, и гугл забанен, только сказки и мечты. :?


ок :D
San
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 23:24

  Kripo написав:
  San написав:Опять же, теоретически имеет смысл купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами и из года в год растущими с понятным рынком и перспективами, чем вал ОВГЗ по 3.5% (если мы о долгосроке, а не запарковать деньги на год).

"купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

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user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:04

  Kripo написав:купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

немного неточная информация...

Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 00:12

Re: Рынок ОВГЗ

user412 написав:
  Kripo написав:купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

немного неточная информация...

Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
С дивиденда будет автоматом удержан налог, смотря в какой юрисдикции площадка, но минимум 19.5%.
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