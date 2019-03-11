Kripo написав:купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
немного неточная информация...
Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
Да, я еще тогда посмотрел, действительно именно конкретно Pfizer несколько лет подряд платил в районе 3% от цены акции, были правда пару лет, когда по 1,5%, но это не важно, важно что это ИСКЛЮЧЕНИЕ! Исключение в том что вы находите одну-две таке компании, из тысяч междунаросных компаний, которые платят "стабильно" интересные диведенты и их цена акций остается стабильной на данном участке времени или даже растет. Так как цена на акции скачет (у этого же Pfizer на моменте взлетела в 1,5 раза, а значит следующие диведенты будут в 1,5 раза меньше по отношению к инвестиции) и на 95% не зависит от предыдущих диведентов (конечно на 5% зависит от ожидаемых диведентов, и перед выплатой цена акции поднимается), и диведентная история у компаний разная - то делят прибыль с акционерами, то нет, то и четко утверждать что в будущем Pfizer будет платить 3% нельзя! Задним числом из массива 1000 компаний всегда можно найти такие вот "стабильные диведентных акции", но задним числом и палладий можно купить и биткоин. Можно конечно случайно угадать (долбаное казино) и выбрать именно такую, но шанс промахнуться в 500 раз выше!, и поэтому когда ФОНДЫ пытаются собрать пул из диведентных акций, пытаются предугадать будущие (а не "купить Pfizer 7 лет назад"), то у ФОНДОВ получается 1,5%.
Теперь корректно?!
А "задним числом" мы все "соросы" - в 2008 году, что ожидали?! Что после кризиса будет взрывной рост в "точках роста" - золото, нефть, Россия, Бразилия... А выросло США, и не надо тут мне "мы так и знали", никто не знал, почему развитое США выросло а рынок развитой Европы и Японии нет?!
"торговля акциями" это долбаное казино, где большенство теряет деньги.
Тут вон и на облигациях можно ни с чем остаться, начнется война, объявят дефолт... Знаете какие следущие за Украиной по доходности облигации?! Пакистан, 8%$... А у них и атомные бомбы, и никто искандеры к ним не везет... А вы тут на ПРОШЛЫЕ диведенты Pfizer позарились.
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 16 січ, 2022 01:05, всього редагувалось 1 раз.
Kripo Дивидендная доходность по Пфайзеру именно исходя из текущей цены, если их купить сейчас, кроме того, именно у них год был дюже жирным и скорее увеличать дивики. Да бог с ним с Пфайзером, он не исключение. Возьмем крупнячек из индекса Доу Джонса? Там всего три десятка компаний в индекс входят. Многие платят больше 3% годовых.
user412 написав:[quote="5375774:Kripo"]купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.
немного неточная информация...
Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.
С дивиденда будет автоматом удержан налог, смотря в какой юрисдикции площадка, но минимум 19.5%.
немного неточная информация) 19,5 % это на прибыль с продажи акций.. если брокер штатовский, то уплата местных в Украине налогов не автоматом, надо подавать декларацию[/quote]Именно штатовский удерживает налог с дивидендов автоматом, проверено. Причем здесь с продаже акций.. Это уже инвест прибыль, другое дело..
user412 написав:Да бог с ним с Пфайзером, он не исключение. Возьмем крупнячек из индекса Доу Джонса? Там всего три десятка компаний в индекс входят. Многие платят больше 3% годовых.
Посмотрел Apple, Visa, Nike, за прошлый год Boeing - не увидел 3%... У Теслы какие диведенты?
Ладно, ок, признаю, у некоторых из топа действительно хорошие диведенты, в районе 3%, у АйБиМ вообще 5%?
Рынок меняется, давно на это не смотрел, больше на немецкий - европейский рынок. И потеряв на "офигенных инвестициях" 5.000€ в 2008 году, фонд был к EURO STOXX 50 привязан - они не вышли на уровень 2007 года до сих пор, имею огромное разочарование в этом виде "инвестицый".
Однако, общая мысль - в это гребанное казино большинство не за 3% приходят, остается верной!
И то что большинство "спекулянтов" проиграет - тоже верно.
И теперь сравните эти "3%" в казино и 3,5% процента безналоговых в ОВГЗ.
и это на фоне 7% инфляции в долларах за прошлый год...
Kripo написав:и ЕВРОБОНДЫ под 12,5% в год НА 7 ЛЕТ!!!! БЕЗНАЛОГОВЫХ!!! Если войны-дефолта не будет, то...
Хто выщэ бьэ той кращэ граэ? Не берите на горло, вы не умнее рынка.
Как правильно Саша сказал, Джону не нужна абсолютная доходность, его интересует безрисковая. Так вот
Так вот из доходности наших евро пятилеток отнимаем стоимость страховки от дефолта. 5 лет дорога длинная, всяко может произойти. И держим в памяти что по 5ти летним трежерям реальная доходность после очистки от дефолта порядка +1,5%. Про бундес бонды разговор отдельный, оказывается существует финансовый концлагерь не только имени гривны, но имени евро, некуда деньги пенсов складывать вот и ставки такие.
Дальше. В моменте еврооблигации показывают положительную реальную доходность. Но, минимальный чек для фонда при входе в актив, чтобы был смысл делать дью дил, это 5М. Собственно ликвидность на 5М уже хромает не говоря о 100М. Это называется премия за ликвидность. Потому такие активы может только мелочь, ДД которых сводится к посмотреть в окно не видно ли русских.
Ну и последнее. Рынок бондов не замкнутая система, капитал туда как притекает так и утекает в зависимости от альтернатив. Рядовому Джо, проще продать недельный стренгл на наздак и получать свои 10% годовых каждую неделю. Лень делать самому, можно Мовчана по просить, он за 25% от прибыли все сделает.
И вот кому нужны наши бонды, по которым менее чем 10 лет назад был дефолт?
Еще больше я не понимаю людей, которые убежав из нашего свинарника покупают тоже дерьмо на в подарочной упаковке.
Kripo написав:и ЕВРОБОНДЫ под 12,5% в год НА 7 ЛЕТ!!!! БЕЗНАЛОГОВЫХ!!! Если войны-дефолта не будет, то...
Хто выщэ бьэ той кращэ граэ? Не берите на горло, вы не умнее рынка.
Как правильно Саша сказал, Джону не нужна абсолютная доходность, его интересует безрисковая. Так вот
Так вот из доходности наших евро пятилеток отнимаем стоимость страховки от дефолта. 5 лет дорога длинная, всяко может произойти. И держим в памяти что по 5ти летним трежерям реальная доходность после очистки от дефолта порядка +1,5%. Про бундес бонды разговор отдельный, оказывается существует финансовый концлагерь не только имени гривны, но имени евро, некуда деньги пенсов складывать вот и ставки такие.
Дальше. В моменте еврооблигации показывают положительную реальную доходность. Но, минимальный чек для фонда при входе в актив, чтобы был смысл делать дью дил, это 5М. Собственно ликвидность на 5М уже хромает не говоря о 100М. Это называется премия за ликвидность. Потому такие активы может только мелочь, ДД которых сводится к посмотреть в окно не видно ли русских.
Ну и последнее. Рынок бондов не замкнутая система, капитал туда как притекает так и утекает в зависимости от альтернатив. Рядовому Джо, проще продать недельный стренгл на наздак и получать свои 10% годовых каждую неделю. Лень делать самому, можно Мовчана по просить, он за 25% от прибыли все сделает.
И вот кому нужны наши бонды, по которым менее чем 10 лет назад был дефолт?
Еще больше я не понимаю людей, которые убежав из нашего свинарника покупают тоже дерьмо на в подарочной упаковке.
Как правильно Саша сказал, Джону не нужна абсолютная доходность, его интересует безрисковая.
== безризикова нижче інфляції долара на 4% річних, зате безризкова.
Джона може влаштовувати, а українського Миколу влаштує така, яка з мінімальними ризиками дає чистий дохід, який перекриває втрати від інфляції