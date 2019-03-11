Додано: Нед 16 січ, 2022 00:43

user412 написав: Kripo написав: купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

купить акции некого Pfizer с 3% дивидендами" - еще один бред, лучшие диведенты в США по 1,5% дают.

немного неточная информация...



Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых. немного неточная информация...Многие крупные компании США из фармацевтического, телекоммуникационного и сырьевого секторов, фонды недвижимости и многие прочие платят дивиденды больше 3% годовых.

Да, я еще тогда посмотрел, действительно именно конкретно Pfizer несколько лет подряд платил в районе 3% от цены акции, были правда пару лет, когда по 1,5%, но это не важно, важно что это ИСКЛЮЧЕНИЕ! Исключение в том что вы находите одну-две таке компании, из тысяч междунаросных компаний, которые платят "стабильно" интересные диведенты и их цена акций остается стабильной на данном участке времени или даже растет. Так как цена на акции скачет (у этого же Pfizer на моменте взлетела в 1,5 раза, а значит следующие диведенты будут в 1,5 раза меньше по отношению к инвестиции) и на 95% не зависит от предыдущих диведентов (конечно на 5% зависит от ожидаемых диведентов, и перед выплатой цена акции поднимается), и диведентная история у компаний разная - то делят прибыль с акционерами, то нет, то и четко утверждать что в будущем Pfizer будет платить 3% нельзя! Задним числом из массива 1000 компаний всегда можно найти такие вот "стабильные диведентных акции", но задним числом и палладий можно купить и биткоин. Можно конечно случайно угадать (долбаное казино) и выбрать именно такую, но шанс промахнуться в 500 раз выше!, и поэтому когда ФОНДЫ пытаются собрать пул из диведентных акций, пытаются предугадать будущие (а не "купить Pfizer 7 лет назад"), то у ФОНДОВ получается 1,5%.Теперь корректно?!А "задним числом" мы все "соросы" - в 2008 году, что ожидали?! Что после кризиса будет взрывной рост в "точках роста" - золото, нефть, Россия, Бразилия... А выросло США, и не надо тут мне "мы так и знали", никто не знал, почему развитое США выросло а рынок развитой Европы и Японии нет?!"торговля акциями" это долбаное казино, где большенство теряет деньги.Тут вон и на облигациях можно ни с чем остаться, начнется война, объявят дефолт... Знаете какие следущие за Украиной по доходности облигации?! Пакистан, 8%$... А у них и атомные бомбы, и никто искандеры к ним не везет... А вы тут на ПРОШЛЫЕ диведенты Pfizer позарились.