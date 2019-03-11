справочно:
в России евробонды с доходностью высокой на 33 год к 7%+ в $, перевыпустили в 2015 принудительно на 43 год и поставили доходность меньше 4% в $.
то это дефолт в 2015?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:33
справочно:
в России евробонды с доходностью высокой на 33 год к 7%+ в $, перевыпустили в 2015 принудительно на 43 год и поставили доходность меньше 4% в $.
то это дефолт в 2015?
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:28
Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает?
Мыкола институтов не заканчивал, вот и устраивает.
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:57
Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без))
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:05
Re: Рынок ОВГЗ
В целом.
Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40%
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:56
Re: Рынок ОВГЗ
Ну сорян.
Я посмотрел ваши сообщения, выборочно конечно, вы и деньгами клиентов вроде как управляете и пo 3-4 акции в неделю покупаете, и английскими словечками половину терминов заменили, так в чем я не прав?
Могли бы и поделиться, столько же у вас доходность годовая выходит, сколько лет подряд, были ли просадки, на сколько %, или обнуления депозита.
Если вы гениальный трейдер, делаете в $ по 10% в год стабильно и просадки в течении года максимум 3%, 20 лет на рынке без обнуления депозита, то я готов дать вам денег, берите 25% прибыли (как "Мовчан" - кто это кстати?!), меня и 7,5% в год устроит, даже с налогами.
В 2009 вы еще писали: "К примеру у меня подавляющее большинство денег лежат в банках, то есть кредитую экономику Украины…" и "Основное внимание нужно обращать внимание на основу бизнеса группы Донецксталь и пр." а теперь тут для вас "свинарник"...
Так какой у вас опыт? 10 лет стабильно растущего американского рынка?
2010 "У меня доход 20к в месяц. Какой же я богатый.
Но,
9к гашу ипотеку за гостинку на Трое. Пускай убитая, но моя. Будет через 20 лет…
7к гашу автокредит за мой любимый Аккорд. Правда давно на нем никуда не ездил.
2к гашу потреб кредит на 40” телик и Ямобилка. Хоть и переплата 100%, но понты дороже денег.
2к на хавку и коммуналку."
Давно в Бриони?!
я боюсь этого варианта, боюсь дефолта, уже раза 3 писал - лишь бы не было войны.
Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?
Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 16 січ, 2022 21:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:22
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:40
Re: Рынок ОВГЗ
Спасибо, разные биткоины это сильно, еще акции МММ забыли дописать.
Это даже не казино как рынок акций а просто лохотрон, спасибо ненадо.
Биткоины и золотые жучки (а были еще и дебилы со своим "лунным металлом") проходит мимо.
Итак, я блин серьезно, десятки аналитиков пытаются понять, что в предстоящем кризисе (после поднятия ставок) выстоит, и что выстоит если инфляцию не зажмут, я серьезного человека, посвятившего минимум 10 лет своей жизни разглядыванию графиков и чтению блумберга спросил.
Додано: Нед 16 січ, 2022 22:53
монеты нельзя напечатать. как деньги.
Монеты с большой масштабируемостью, с бесконечнй эмиссией, НО с низкой выплатой майнерам - сейчас спрос
другие монеты есть, у которых уже почти все монеты добыты.
фин мониторинг увеличивается.
Акции могут упасть так же как и монеты.
Акции крупных банков США не восстановились с 2008 года и Баффетт резко продал акции банков в 2020 году. Купим акции в 2007 банков США, вы можете ждать до 2058 года.
Дойчебанк в США
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:07
Re: Рынок ОВГЗ
И так простыни офтопа на 2 страницы, так хоть как то связанного с темой ОВГЗ (и евробондов), типа продукты овгз на мировом рынке... А эти ваши "монеты", которые "уже все добыты"... Сколько этих монет уже, сколько в них форков-развлетвлений... Сколько стоит сейчас 99% этих "монет", примерно как стоимость акциий МММ и Хопра...
Дорогой вы мой человечище, спасибо огромное за несвязанные ваши мысли, но уже попросил вас - пройдите в свою клетку...
опс...
"клетку" написал...
в ВЕТКУ, пройдите в свою ветку, спасибо за понимание!
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:10
причем еврооблигации к ОВГЗ?
вы сам спросили что купить от инфляции?
причем МММ тут?? Вы в адекватном состоянии?
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