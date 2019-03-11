справочно:
в России евробонды с доходностью высокой на 33 год к 7%+ в $, перевыпустили в 2015 принудительно на 43 год и поставили доходность меньше 4% в $.
то это дефолт в 2015?
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 січ, 2022 18:33
справочно:
в России евробонды с доходностью высокой на 33 год к 7%+ в $, перевыпустили в 2015 принудительно на 43 год и поставили доходность меньше 4% в $.
то это дефолт в 2015?
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:28
Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает?
Мыкола институтов не заканчивал, вот и устраивает.
Додано: Нед 16 січ, 2022 19:57
Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без))
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:05
Re: Рынок ОВГЗ
В целом.
Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40%
Додано: Нед 16 січ, 2022 20:56
Re: Рынок ОВГЗ
Ну сорян.
Я посмотрел ваши сообщения, выборочно конечно, вы и деньгами клиентов вроде как управляете и пo 3-4 акции в неделю покупаете, и английскими словечками половину терминов заменили, так в чем я не прав?
Могли бы и поделиться, столько же у вас доходность годовая выходит, сколько лет подряд, были ли просадки, на сколько %, или обнуления депозита.
Если вы гениальный трейдер, делаете в $ по 10% в год стабильно и просадки в течении года максимум 3%, 20 лет на рынке без обнуления депозита, то я готов дать вам денег, берите 25% прибыли (как "Мовчан" - кто это кстати?!), меня и 7,5% в год устроит, даже с налогами.
В 2009 вы еще писали: "К примеру у меня подавляющее большинство денег лежат в банках, то есть кредитую экономику Украины…" и "Основное внимание нужно обращать внимание на основу бизнеса группы Донецксталь и пр." а теперь тут для вас "свинарник"...
Так какой у вас опыт? 10 лет стабильно растущего американского рынка?
2010 "У меня доход 20к в месяц. Какой же я богатый.
Но,
9к гашу ипотеку за гостинку на Трое. Пускай убитая, но моя. Будет через 20 лет…
7к гашу автокредит за мой любимый Аккорд. Правда давно на нем никуда не ездил.
2к гашу потреб кредит на 40” телик и Ямобилка. Хоть и переплата 100%, но понты дороже денег.
2к на хавку и коммуналку."
Давно в Бриони?!
я боюсь этого варианта, боюсь дефолта, уже раза 3 писал - лишь бы не было войны.
Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?
Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 16 січ, 2022 21:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:22
Додано: Нед 16 січ, 2022 21:40
Re: Рынок ОВГЗ
Спасибо, разные биткоины это сильно, еще акции МММ забыли дописать.
Это даже не казино как рынок акций а просто лохотрон, спасибо ненадо.
Биткоины и золотые жучки (а были еще и дебилы со своим "лунным металлом") проходит мимо.
Итак, я блин серьезно, десятки аналитиков пытаются понять, что в предстоящем кризисе (после поднятия ставок) выстоит, и что выстоит если инфляцию не зажмут, я серьезного человека, посвятившего минимум 10 лет своей жизни разглядыванию графиков и чтению блумберга спросил.
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:07
Re: Рынок ОВГЗ
И так простыни офтопа на 2 страницы, так хоть как то связанного с темой ОВГЗ (и евробондов), типа продукты овгз на мировом рынке... А эти ваши "монеты", которые "уже все добыты"... Сколько этих монет уже, сколько в них форков-развлетвлений... Сколько стоит сейчас 99% этих "монет", примерно как стоимость акциий МММ и Хопра...
Дорогой вы мой человечище, спасибо огромное за несвязанные ваши мысли, но уже попросил вас - пройдите в свою клетку...
опс...
"клетку" написал...
в ВЕТКУ, пройдите в свою ветку, спасибо за понимание!
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:28
Re: Рынок ОВГЗ
При том что примерно на одну аудиторию рассчитано, принцип примерно одинаковый и риски однаковые примерно.
Против инфляции я не Вас спрашивал!!
и уже ДВА РАЗА ЭТО НАПИСАЛ!!!
Еще раз, для ваших "прелестей" есть отдельная ветка, плз, не засоряйте тему!
Спасибо!
Додано: Нед 16 січ, 2022 23:44
риски не одинаковые. Вам 16 лет?
ОВГЗ в гривне, внутренние.
Еврооблигации внешние.
посмотрите сколько денег в ОВГЗ (физики + нерезиденты, без банков) и сколько денег в еврооблигациях.
Нерезидента в ОВГЗ 87млрд. ~3млрд$. Внешний долг 45+млрд$. Это еще без гос. банков.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|