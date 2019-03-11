Додано: Нед 16 січ, 2022 20:56

St/2 написав: Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без)) Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без))

St/2 написав: В целом.

Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40% В целом.Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40%

St/2 написав: Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает? Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает?

Ну сорян.Я посмотрел ваши сообщения, выборочно конечно, вы и деньгами клиентов вроде как управляете и пo 3-4 акции в неделю покупаете, и английскими словечками половину терминов заменили, так в чем я не прав?Могли бы и поделиться, столько же у вас доходность годовая выходит, сколько лет подряд, были ли просадки, на сколько %, или обнуления депозита.Если вы гениальный трейдер, делаете в $ по 10% в год стабильно и просадки в течении года максимум 3%, 20 лет на рынке без обнуления депозита, то я готов дать вам денег, берите 25% прибыли (как "Мовчан" - кто это кстати?!), меня и 7,5% в год устроит, даже с налогами.В 2009 вы еще писали: "К примеру у меня подавляющее большинство денег лежат в банках, то есть кредитую экономику Украины…" и "Основное внимание нужно обращать внимание на основу бизнеса группы Донецксталь и пр." а теперь тут для вас "свинарник"...Так какой у вас опыт? 10 лет стабильно растущего американского рынка?2010 "У меня доход 20к в месяц. Какой же я богатый.Но,9к гашу ипотеку за гостинку на Трое. Пускай убитая, но моя. Будет через 20 лет…7к гашу автокредит за мой любимый Аккорд. Правда давно на нем никуда не ездил.2к гашу потреб кредит на 40” телик и Ямобилка. Хоть и переплата 100%, но понты дороже денег.2к на хавку и коммуналку."Давно в Бриони?!я боюсь этого варианта, боюсь дефолта, уже раза 3 писал - лишь бы не было войны.Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?