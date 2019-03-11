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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 247248249250>
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 18:33

  Kripo написав:И эти страховки - вещь весьма странная, почему риск у Пакистана такой большой?! Или почему у России? Та даже все санкции введут, они дефолт то не допустят?!


справочно:
в России евробонды с доходностью высокой на 33 год к 7%+ в $, перевыпустили в 2015 принудительно на 43 год и поставили доходность меньше 4% в $.

то это дефолт в 2015?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:28

  flyman написав:безризикова нижче інфляції долара на 4% річних, зате безризкова.

Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает?
  flyman написав:Джона може влаштовувати, а українського Миколу влаштує така, яка з мінімальними ризиками дає чистий дохід, який перекриває втрати від інфляції

Мыкола институтов не заканчивал, вот и устраивает.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 19:57

  Kripo написав:Я вас понимаю, вы сидите нон-стоп в казино - акции продаете/покупаете, читаете по 3 часа аналитику, половину слов на английском уже говорите, наверное вы иногда выжимаете из рынка больше, иногда теряя деньги, а тут, в "свинарнике", пассивный доход больше чем крутые инвестиционные фонды дают. А в фондах реально носящим каждый день костюмы (а не на аватарках) специалистам платят шальные деньги. :wink:


Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без))
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:05

Re: Рынок ОВГЗ

В целом.
Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40%
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 20:56

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:Как же я люблю людей которые знают как и чем ты занимаешься, когда в Бриони, а когда без))


Ну сорян.

Я посмотрел ваши сообщения, выборочно конечно, вы и деньгами клиентов вроде как управляете и пo 3-4 акции в неделю покупаете, и английскими словечками половину терминов заменили, так в чем я не прав?

Могли бы и поделиться, столько же у вас доходность годовая выходит, сколько лет подряд, были ли просадки, на сколько %, или обнуления депозита.
Если вы гениальный трейдер, делаете в $ по 10% в год стабильно и просадки в течении года максимум 3%, 20 лет на рынке без обнуления депозита, то я готов дать вам денег, берите 25% прибыли (как "Мовчан" - кто это кстати?!), меня и 7,5% в год устроит, даже с налогами.

В 2009 вы еще писали: "К примеру у меня подавляющее большинство денег лежат в банках, то есть кредитую экономику Украины…" и "Основное внимание нужно обращать внимание на основу бизнеса группы Донецксталь и пр." а теперь тут для вас "свинарник"...

Так какой у вас опыт? 10 лет стабильно растущего американского рынка? :wink:

2010 "У меня доход 20к в месяц. Какой же я богатый.
Но,
9к гашу ипотеку за гостинку на Трое. Пускай убитая, но моя. Будет через 20 лет…
7к гашу автокредит за мой любимый Аккорд. Правда давно на нем никуда не ездил.
2к гашу потреб кредит на 40” телик и Ямобилка. Хоть и переплата 100%, но понты дороже денег.
2к на хавку и коммуналку."

Давно в Бриони?! :lol:

  St/2 написав:В целом.
Желаю всем кто хочет купить евро облигации с доходностью 20% и не продать их с доходностью 40%


я боюсь этого варианта, боюсь дефолта, уже раза 3 писал - лишь бы не было войны.

  St/2 написав:Кто же облигации для борьбы с инфляцией покупает?


Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?

Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?
Востаннє редагувалось Kripo в Нед 16 січ, 2022 21:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:22

  Kripo написав:Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции?

Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?


SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 21:40

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:SushiSwap
Cosmos (ATOM)
LINK Chainlink его использует SWIFT
zCash
Monero
OES
Holo
DASH
Waves


Спасибо, разные биткоины это сильно, еще акции МММ забыли дописать.

Это даже не казино как рынок акций а просто лохотрон, спасибо ненадо.

Биткоины и золотые жучки (а были еще и дебилы со своим "лунным металлом") проходит мимо.

Итак, я блин серьезно, десятки аналитиков пытаются понять, что в предстоящем кризисе (после поднятия ставок) выстоит, и что выстоит если инфляцию не зажмут, я серьезного человека, посвятившего минимум 10 лет своей жизни разглядыванию графиков и чтению блумберга спросил.
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:07

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:другие монеты есть, у которых уже почти все монеты добыты.


И так простыни офтопа на 2 страницы, так хоть как то связанного с темой ОВГЗ (и евробондов), типа продукты овгз на мировом рынке... А эти ваши "монеты", которые "уже все добыты"... Сколько этих монет уже, сколько в них форков-развлетвлений... Сколько стоит сейчас 99% этих "монет", примерно как стоимость акциий МММ и Хопра... :|

Дорогой вы мой человечище, спасибо огромное за несвязанные ваши мысли, но уже попросил вас - пройдите в свою клетку...

опс...

"клетку" написал... :lol:

в ВЕТКУ, пройдите в свою ветку, спасибо за понимание! :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:28

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:причем еврооблигации к ОВГЗ?
вы сам спросили что купить от инфляции?

При том что примерно на одну аудиторию рассчитано, принцип примерно одинаковый и риски однаковые примерно.

Против инфляции я не Вас спрашивал!!

и уже ДВА РАЗА ЭТО НАПИСАЛ!!!

Еще раз, для ваших "прелестей" есть отдельная ветка, плз, не засоряйте тему!

Спасибо!
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:44

  Kripo написав:
  proftpd66 написав:причем еврооблигации к ОВГЗ?
вы сам спросили что купить от инфляции?

При том что примерно на одну аудиторию рассчитано, принцип примерно одинаковый и риски однаковые примерно.

Против инфляции я не Вас спрашивал!!

и уже ДВА РАЗА ЭТО НАПИСАЛ!!!

Еще раз, для ваших "прелестей" есть отдельная ветка, плз, не засоряйте тему!

Спасибо!


риски не одинаковые. Вам 16 лет?

ОВГЗ в гривне, внутренние.
Еврооблигации внешние.

посмотрите сколько денег в ОВГЗ (физики + нерезиденты, без банков) и сколько денег в еврооблигациях.

Нерезидента в ОВГЗ 87млрд. ~3млрд$. Внешний долг 45+млрд$. Это еще без гос. банков.

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proftpd66
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