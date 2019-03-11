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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:57

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:Вам 16 лет?

...
...

посмотрите сколько денег...


Если вам уже не 16 лет (спорный повод для гордости кстати ), то научитесь уже разговаривать как взрослый, если вам есть что сказать, у вас есть аргумент, то приведите его сами, покажите сколько денег и где, какой процент нерезедентов, какая доходность, сколько и когда были дефолты и на каких условиях они проходили, и сделайте выводы.

А написать "посмотрите", это как написать "погуглите", никто и кикогда этим не занимается, ваша оскорбительная писанина без фактов просто игнорируется, я доступчиво вам объясняю или ЕЩЕ ТРИ РАЗА прийдется повторять?! :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 23:59

Kripo

я написал:
Нерезидента в ОВГЗ 87млрд. ~3млрд$. Внешний долг 45+млрд$. Это еще без гос. банков.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 00:03

  proftpd66 написав:Kripo

я написал:
Нерезидента в ОВГЗ 87млрд. ~3млрд$. Внешний долг 45+млрд$. Это еще без гос. банков.


вы отредактировали сообщение, добавив 20% необходимой информации, предложения о рисках и выводы отсутствуют. :wink:

" если вам есть что сказать, у вас есть аргумент, то приведите его сами, покажите сколько денег и где, какой процент нерезедентов, какая доходность, сколько и когда были дефолты и на каких условиях они проходили, и сделайте выводы."
Kripo
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