Если вам уже не 16 лет (спорный повод для гордости кстати ), то научитесь уже разговаривать как взрослый, если вам есть что сказать, у вас есть аргумент, то приведите его сами, покажите сколько денег и где, какой процент нерезедентов, какая доходность, сколько и когда были дефолты и на каких условиях они проходили, и сделайте выводы.
А написать "посмотрите", это как написать "погуглите", никто и кикогда этим не занимается, ваша оскорбительная писанина без фактов просто игнорируется, я доступчиво вам объясняю или ЕЩЕ ТРИ РАЗА прийдется повторять?!
я написал: Нерезидента в ОВГЗ 87млрд. ~3млрд$. Внешний долг 45+млрд$. Это еще без гос. банков.
вы отредактировали сообщение, добавив 20% необходимой информации, предложения о рисках и выводы отсутствуют.
" если вам есть что сказать, у вас есть аргумент, то приведите его сами, покажите сколько денег и где, какой процент нерезедентов, какая доходность, сколько и когда были дефолты и на каких условиях они проходили, и сделайте выводы."
Kripo написав:Расскажите пожалуйста, что нужно купить против долларовой инфляции? Что сейчас стоит купить против долларовой инфляции?
Индекс американских акций.
По ОВГЗ Доходность сентября2022 в 23% это конечно круто. Это как SPY купить при -30%. Скорее всего вывезет в +. Но в отличии от SPY, где вопрос перехая только вопрос времени, укро бонд может и в тыкву превратится.
St/2 написав:По ОВГЗ Доходность сентября2022 в 23% это конечно круто. Это как SPY купить при -30%. Скорее всего вывезет в +. Но в отличии от SPY, где вопрос перехая только вопрос времени, укро бонд может и в тыкву превратится.
Тут момент, что большинство купили 3.5% доходность, а 23% подавляющее большинство не купят, максимум пару форумчан. Как по мне видится взятие риска, не соответствующего риворду.