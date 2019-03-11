Кто был администратором и в какой юрисдикции была Ваша УК?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:39
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:50
Re: Рынок ОВГЗ
А банк в гривне работает и премии мы себе по результатам доходов в гривне выписывали.
Там прямо в момент дефолта России (а наша экономика была филиалом Росссии тогда), в отделении выставили на продажу 100к$ через кассу, мы бегали как идиоты, пытались остановить, было же (нам) понятно что гривна рухнет (за 3 дня на 50% упала), филиал потерял $ 35.000 за день фактически (моя зарплата на тот момент за 10 лет). Но всем было похер.
Потом правда было разбирательство, от Черновецкого человек приехал.
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:18
Brokers FXCM UK and Saxobank Switzerland Фонд зарегистрированный в Швейцарии
Можно я номер и фамилии не буду называть?!
Анонимность, все такое...
Да, и поиздеваться я и сам могу над собой :
наш горе-инвестор был просто коллегой по основной работе моего друга из Женевы, человек продал дом покойной матушки, и искал куда бы бабло пристроить...
Просто страны другие, другие реалии...
У вас клиенты "от 25к$" таки же горе-инвесторы, кто хату не купил, кто машину?!
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:26
Я спрашивал об администраторе, а не о брокерах. Проблема в том, что фондом может управлять только УК, а швейцарским фондом только УК с швейцарской лицензией, офисом и сертифицированными сотрудниками. Это капитал в управлении от 500М
Порог входа 100к, наверное будем подымать летом.
Средний чек 350к.
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:45
Re: Рынок ОВГЗ
Вот вы настырный...
Это не совсем точно. Вопрос в том, идёт ли речь о котировании на бирже или нет, и eсли нет, то ограничения в капитале весьма гибкие. Лицензию можно где угодно получить, но надзор и минимальные требования по компетенции руководящих кадров соответственно должны удовлетворять требованиям органов надзора страны, в которой фонд зарегистрирован. Поэтому, конечно был привлечен соответствующий человек, тот самый "реально носящий каждый день костюм (а не на аватарках) специалист" (на что вы так обиделись). То что я гражданин Германии а приятель гражданин Швейцарии не надо уточнять?
и это в компанию без офиса и без адреса на интернет-странице?!
У вас хоть юрлицо есть, или вы все на себя, на свою гостинку на троещине вешаете?
Страна непуганных идиотов...
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:02
Спрошу ещё раз вежлево.
Кто был администратором и аудитором вашего фонда. То что брокер был кухней уже понятно.
А еще лучше просто ISIN.
Есть большая разница между фондом, доверительным управлением и консультированием.
Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов.
Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций?
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06
St/2
он кажется троллит. Все что написал, все выдумал
не кормите тролля.
Еврооблигации перепутал с ОВГЗ. Печалька.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 січ, 2022 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 січ, 2022 00:05
Отвечу ещё раз вежливо, я бы хотел сохранять анонимность.
это не ответ на вопрос - "есть ли у вас юр, лицо?" На сайте есть контактный телефон, но ни адреса, ни контактных данных ФИО, не номеров лицензий, как вам люди "в среднем по 350к$" дают?
Под что?!
Просто интересно, вы же сейчас работаете, клиентов привлекаете, вам то зачем анонимность?!
Ага, нашел - "Группа Artgain не является юридическим лицом, ее члены не ведут коммерческой деятельности на территории Украины в сфере финансового консультирования и управления активами."
Т.е. вы ДАЖЕ НЕ КУХНЯ?!!! (кстати, назвать FXCM UK и Saxobank Switzerland кухнями - это что-то!)
Вы вообще никаких договоров не подписываете?!!
Просто... берете... "в среднем 350к$"... в "управление"?!
Без НИЧЕГО?!!
И разумеется НИКАКИХ НАЛОГОВ?!
Поэтому и шифруемся?!
"Гениальныый инвестор" в бриони....
Консультации оказываете, налоги оптимизируете, но "деятельность в Украине не ведете"?! Ох и жжжучары!
Хоть честно написали (нечитаемым шрифтом внизу страницы): "Инвестиционная деятельность сопряжена с риском. Результат инвестиций может быть как положительным, так и отрицательным, вплоть до полной потери капитала."
Вы агент налоговой?!!
Зачем вам моя личная информация?
Номер налоговой декларации предоставить?
Ладно, отвечу, бабло записано на родителей - граждан Украины, им не надо ничего подавать. (вроде так на сейчас это так, есть споры по "диведентной доходности" - но если держать до погашения то тоже не надо)
Когда я был еще гражданином Украины, деньги все время перекладывали то на меня то на них, иногда оформляя доверенность, иногда нет. Сейчас это проблема для меня - подарок или наследство для лица ближайшего родства, но не резидента, облагается в Украине налогом. А в Германии нет, не облагается, если все будет впорядке, подарят мне деньги здесь.
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