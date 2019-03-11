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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 249250251252>
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:39

  Kripo написав:Еще всякие "занимательные истории", про "гениев на рынке", в 2009 мы с партнером запустили в Швейцарии фонд....

Кто был администратором и в какой юрисдикции была Ваша УК?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:50

Re: Рынок ОВГЗ

  St/2 написав:Не тыквы в доллара с 1998го года?


А банк в гривне работает и премии мы себе по результатам доходов в гривне выписывали. :wink:

Там прямо в момент дефолта России (а наша экономика была филиалом Росссии тогда), в отделении выставили на продажу 100к$ через кассу, мы бегали как идиоты, пытались остановить, было же (нам) понятно что гривна рухнет (за 3 дня на 50% упала), филиал потерял $ 35.000 за день фактически (моя зарплата на тот момент за 10 лет). Но всем было похер.

Потом правда было разбирательство, от Черновецкого человек приехал. :cry:
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:18

  St/2 написав:
  Kripo написав:Еще всякие "занимательные истории", про "гениев на рынке", в 2009 мы с партнером запустили в Швейцарии фонд....

Кто был администратором и в какой юрисдикции была Ваша УК?


Brokers FXCM UK and Saxobank Switzerland Фонд зарегистрированный в Швейцарии

Можно я номер и фамилии не буду называть?!
Анонимность, все такое...

Да, и поиздеваться я и сам могу над собой :wink: :

наш горе-инвестор был просто коллегой по основной работе моего друга из Женевы, человек продал дом покойной матушки, и искал куда бы бабло пристроить...

Просто страны другие, другие реалии... :wink:

У вас клиенты "от 25к$" таки же горе-инвесторы, кто хату не купил, кто машину?! :lol:
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:26

  Kripo написав:
  St/2 написав:
  Kripo написав:Еще всякие "занимательные истории", про "гениев на рынке", в 2009 мы с партнером запустили в Швейцарии фонд....

Кто был администратором и в какой юрисдикции была Ваша УК?


Brokers FXCM UK and Saxobank Switzerland Фонд зарегистрированный в Швейцарии

Я спрашивал об администраторе, а не о брокерах. Проблема в том, что фондом может управлять только УК, а швейцарским фондом только УК с швейцарской лицензией, офисом и сертифицированными сотрудниками. Это капитал в управлении от 500М

  Kripo написав:У вас клиенты "от 25к$" таки же горе-инвесторы, кто хату не купил, кто машину?! :lol:

Порог входа 100к, наверное будем подымать летом.
Средний чек 350к.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:45

Re: Рынок ОВГЗ

Вот вы настырный...

  St/2 написав:Проблема в том, что фондом может управлять только УК, а швейцарским фондом только УК с швейцарской лицензией, офисом и сертифицированными сотрудниками. Это капитал в управлении от 500М


Это не совсем точно. Вопрос в том, идёт ли речь о котировании на бирже или нет, и eсли нет, то ограничения в капитале весьма гибкие. Лицензию можно где угодно получить, но надзор и минимальные требования по компетенции руководящих кадров соответственно должны удовлетворять требованиям органов надзора страны, в которой фонд зарегистрирован. Поэтому, конечно был привлечен соответствующий человек, тот самый "реально носящий каждый день костюм (а не на аватарках) специалист" (на что вы так обиделись). То что я гражданин Германии а приятель гражданин Швейцарии не надо уточнять?


  St/2 написав:Порог входа 100к, наверное будем подымать летом.
Средний чек 350к.


и это в компанию без офиса и без адреса на интернет-странице?!

У вас хоть юрлицо есть, или вы все на себя, на свою гостинку на троещине вешаете?

Страна непуганных идиотов... :wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:02

  Kripo написав:Страна непуганных идиотов... :wink:

Спрошу ещё раз вежлево.
Кто был администратором и аудитором вашего фонда. То что брокер был кухней уже понятно.
А еще лучше просто ISIN.

Есть большая разница между фондом, доверительным управлением и консультированием.

Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов.

Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06

St/2

он кажется троллит. Все что написал, все выдумал :)
не кормите тролля. :)

Еврооблигации перепутал с ОВГЗ. Печалька.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 січ, 2022 00:25, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 00:05

  St/2 написав:
  Kripo написав:Страна непуганных идиотов... :wink:

Спрошу ещё раз вежлево.


Отвечу ещё раз вежливо, я бы хотел сохранять анонимность.


  St/2 написав:Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов.


это не ответ на вопрос - "есть ли у вас юр, лицо?" На сайте есть контактный телефон, но ни адреса, ни контактных данных ФИО, не номеров лицензий, как вам люди "в среднем по 350к$" дают?

Под что?!

Просто интересно, вы же сейчас работаете, клиентов привлекаете, вам то зачем анонимность?!

Ага, нашел - "Группа Artgain не является юридическим лицом, ее члены не ведут коммерческой деятельности на территории Украины в сфере финансового консультирования и управления активами."

Т.е. вы ДАЖЕ НЕ КУХНЯ?!!! :shock: (кстати, назвать FXCM UK и Saxobank Switzerland кухнями - это что-то!)

Вы вообще никаких договоров не подписываете?!!

Просто... берете... "в среднем 350к$"... в "управление"?! :shock:

Без НИЧЕГО?!!

И разумеется НИКАКИХ НАЛОГОВ?!

Поэтому и шифруемся?!

"Гениальныый инвестор" в бриони.... 8)

Консультации оказываете, налоги оптимизируете, делаете "открытие брокерского счета"(как?!), но "деятельность в Украине не ведете"?! Ох и жжжучары! т.е. вы живете в Украине, источник доходов у вас какой? Основная работа еще? Или уже "с клиентов живете"? Клиенты у вас в Украине, т.е. доход вы по факту получили в Украине?! И пофиг что бабло вы клиенское на зарубежную платформу загнали, клиенты будут там налоги платить, но ВАМ ТО ОНИ ЗАПЛАТИЛИ СЮДА?!! Оптимизаторы мамкины...

Хоть честно написали (нечитаемым шрифтом внизу страницы): "Инвестиционная деятельность сопряжена с риском. Результат инвестиций может быть как положительным, так и отрицательным, вплоть до полной потери капитала."

  St/2 написав:Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций?


Вы агент налоговой?!!

Зачем вам моя личная информация?
Номер налоговой декларации предоставить? :lol:

Ладно, отвечу, бабло записано на родителей - граждан Украины, им не надо ничего подавать. (вроде так на сейчас это так, есть споры по "диведентной доходности" - но если держать до погашения то тоже не надо)

Когда я был еще гражданином Украины, деньги все время перекладывали то на меня то на них, иногда оформляя доверенность, иногда нет. Сейчас это проблема для меня - подарок или наследство для лица ближайшего родства, но не резидента, облагается в Украине налогом. А в Германии нет, не облагается, если все будет впорядке, подарят мне деньги здесь.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:52

  Kripo написав:
Отвечу ещё раз вежливо, я бы хотел сохранять анонимность.

За язык вас никто не тянул, не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция.

  Kripo написав:это не ответ на вопрос - "есть ли у вас юр, лицо?" На сайте есть контактный телефон, но ни адреса, ни контактных данных ФИО, не номеров лицензий, как вам люди "в среднем по 350к$" дают?

А это необходимо?

  Kripo написав:Просто интересно, вы же сейчас работаете, клиентов привлекаете, вам то зачем анонимность?!

А вы так интересуетесь, сотрудничать хотите?
У нас свой протокол дью дилидженс, согласно которому конкретика наступает после того как клиент подтвердит платежеспособность. KYC никто не отменял, потому конечно затребуем источник происхождения капитала.

  Kripo написав:Ага, нашел - "Группа Artgain не является юридическим лицом, ее члены не ведут коммерческой деятельности на территории Украины в сфере финансового консультирования и управления активами."

Т.е. вы ДАЖЕ НЕ КУХНЯ?!!! :shock: (кстати, назвать FXCM UK и Saxobank Switzerland кухнями - это что-то!)

Вы вообще никаких договоров не подписываете?!!

Просто... берете... "в среднем 350к$"... в "управление"?! :shock:

Без НИЧЕГО?!!

И разумеется НИКАКИХ НАЛОГОВ?!
Поэтому и шифруемся?!


Не применяйте свой опыт ко всем окружающим.

Мы работаем в рамках FFA IB
Зображення
Клиент открывает личный счет в IB, подключается к одному из наших эдвайзеров.
Фии списывает брокер в рамках договора (Какие бывают договора рекомендую по читать в гражданском кодексе).
В рамках законодательства США, эдвайзер нерез может управлять до 15 счетов и 25М.
Украинское законодательство не регламентирует деятельность заграницей.
Мы не налоговый агент, но активно рекомендуем подавать декларацию, хотя авто обмена между США и Украиной не будет никогда. Точнее будет, Украина будет слать данные о резах США, но назад ничего не получит.
Так же помогаем посчитать фин результат.
Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%.

  Kripo написав:

Когда я был еще гражданином Украины, деньги все время перекладывали то на меня то на них, иногда оформляя доверенность, иногда нет. Сейчас это проблема для меня - подарок или наследство для лица ближайшего родства, но не резидента, облагается в Украине налогом. А в Германии нет, не облагается, если все будет впорядке, подарят мне деньги здесь.

Вот в этом месте было бы очень вовремя приложить фото паспорта Германии на фоне этого сообщения, личные данные можно затереть.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28

St/2 хорошо хоть фото с Ангелой Меркель не попросили ,на фоне Бундестага.
Яша
 
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