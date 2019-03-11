Кто был администратором и в какой юрисдикции была Ваша УК?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:39
Додано: Пон 17 січ, 2022 20:50
Re: Рынок ОВГЗ
А банк в гривне работает и премии мы себе по результатам доходов в гривне выписывали.
Там прямо в момент дефолта России (а наша экономика была филиалом Росссии тогда), в отделении выставили на продажу 100к$ через кассу, мы бегали как идиоты, пытались остановить, было же (нам) понятно что гривна рухнет (за 3 дня на 50% упала), филиал потерял $ 35.000 за день фактически (моя зарплата на тот момент за 10 лет). Но всем было похер.
Потом правда было разбирательство, от Черновецкого человек приехал.
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:18
Brokers FXCM UK and Saxobank Switzerland Фонд зарегистрированный в Швейцарии
Можно я номер и фамилии не буду называть?!
Анонимность, все такое...
Да, и поиздеваться я и сам могу над собой :
наш горе-инвестор был просто коллегой по основной работе моего друга из Женевы, человек продал дом покойной матушки, и искал куда бы бабло пристроить...
Просто страны другие, другие реалии...
У вас клиенты "от 25к$" таки же горе-инвесторы, кто хату не купил, кто машину?!
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:26
Я спрашивал об администраторе, а не о брокерах. Проблема в том, что фондом может управлять только УК, а швейцарским фондом только УК с швейцарской лицензией, офисом и сертифицированными сотрудниками. Это капитал в управлении от 500М
Порог входа 100к, наверное будем подымать летом.
Средний чек 350к.
Додано: Пон 17 січ, 2022 21:45
Re: Рынок ОВГЗ
Вот вы настырный...
Это не совсем точно. Вопрос в том, идёт ли речь о котировании на бирже или нет, и eсли нет, то ограничения в капитале весьма гибкие. Лицензию можно где угодно получить, но надзор и минимальные требования по компетенции руководящих кадров соответственно должны удовлетворять требованиям органов надзора страны, в которой фонд зарегистрирован. Поэтому, конечно был привлечен соответствующий человек, тот самый "реально носящий каждый день костюм (а не на аватарках) специалист" (на что вы так обиделись). То что я гражданин Германии а приятель гражданин Швейцарии не надо уточнять?
и это в компанию без офиса и без адреса на интернет-странице?!
У вас хоть юрлицо есть, или вы все на себя, на свою гостинку на троещине вешаете?
Страна непуганных идиотов...
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:02
Спрошу ещё раз вежлево.
Кто был администратором и аудитором вашего фонда. То что брокер был кухней уже понятно.
А еще лучше просто ISIN.
Есть большая разница между фондом, доверительным управлением и консультированием.
Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов.
Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций?
Додано: Пон 17 січ, 2022 23:06
St/2
он кажется троллит. Все что написал, все выдумал
не кормите тролля.
Еврооблигации перепутал с ОВГЗ. Печалька.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 18 січ, 2022 00:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 січ, 2022 00:05
Отвечу ещё раз вежливо, я бы хотел сохранять анонимность.
это не ответ на вопрос - "есть ли у вас юр, лицо?" На сайте есть контактный телефон, но ни адреса, ни контактных данных ФИО, не номеров лицензий, как вам люди "в среднем по 350к$" дают?
Под что?!
Просто интересно, вы же сейчас работаете, клиентов привлекаете, вам то зачем анонимность?!
Ага, нашел - "Группа Artgain не является юридическим лицом, ее члены не ведут коммерческой деятельности на территории Украины в сфере финансового консультирования и управления активами."
Т.е. вы ДАЖЕ НЕ КУХНЯ?!!! (кстати, назвать FXCM UK и Saxobank Switzerland кухнями - это что-то!)
Вы вообще никаких договоров не подписываете?!!
Просто... берете... "в среднем 350к$"... в "управление"?!
Без НИЧЕГО?!!
И разумеется НИКАКИХ НАЛОГОВ?!
Поэтому и шифруемся?!
"Гениальныый инвестор" в бриони....
Консультации оказываете, налоги оптимизируете, делаете "открытие брокерского счета"(как?!), но "деятельность в Украине не ведете"?! Ох и жжжучары! т.е. вы живете в Украине, источник доходов у вас какой? Основная работа еще? Или уже "с клиентов живете"? Клиенты у вас в Украине, т.е. доход вы по факту получили в Украине?! И пофиг что бабло вы клиенское на зарубежную платформу загнали, клиенты будут там налоги платить, но ВАМ ТО ОНИ ЗАПЛАТИЛИ СЮДА?!! Оптимизаторы мамкины...
Хоть честно написали (нечитаемым шрифтом внизу страницы): "Инвестиционная деятельность сопряжена с риском. Результат инвестиций может быть как положительным, так и отрицательным, вплоть до полной потери капитала."
Вы агент налоговой?!!
Зачем вам моя личная информация?
Номер налоговой декларации предоставить?
Ладно, отвечу, бабло записано на родителей - граждан Украины, им не надо ничего подавать. (вроде так на сейчас это так, есть споры по "диведентной доходности" - но если держать до погашения то тоже не надо)
Когда я был еще гражданином Украины, деньги все время перекладывали то на меня то на них, иногда оформляя доверенность, иногда нет. Сейчас это проблема для меня - подарок или наследство для лица ближайшего родства, но не резидента, облагается в Украине налогом. А в Германии нет, не облагается, если все будет впорядке, подарят мне деньги здесь.
Додано: Вів 18 січ, 2022 08:52
За язык вас никто не тянул, не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция.
А это необходимо?
А вы так интересуетесь, сотрудничать хотите?
У нас свой протокол дью дилидженс, согласно которому конкретика наступает после того как клиент подтвердит платежеспособность. KYC никто не отменял, потому конечно затребуем источник происхождения капитала.
Не применяйте свой опыт ко всем окружающим.
Мы работаем в рамках FFA IB
Клиент открывает личный счет в IB, подключается к одному из наших эдвайзеров.
Фии списывает брокер в рамках договора (Какие бывают договора рекомендую по читать в гражданском кодексе).
В рамках законодательства США, эдвайзер нерез может управлять до 15 счетов и 25М.
Украинское законодательство не регламентирует деятельность заграницей.
Мы не налоговый агент, но активно рекомендуем подавать декларацию, хотя авто обмена между США и Украиной не будет никогда. Точнее будет, Украина будет слать данные о резах США, но назад ничего не получит.
Так же помогаем посчитать фин результат.
Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%.
Вот в этом месте было бы очень вовремя приложить фото паспорта Германии на фоне этого сообщения, личные данные можно затереть.
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:28
St/2 хорошо хоть фото с Ангелой Меркель не попросили ,на фоне Бундестага.
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