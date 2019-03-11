Додано: Вів 18 січ, 2022 00:05

St/2 написав: Kripo написав: Страна непуганных идиотов... Страна непуганных идиотов...

Спрошу ещё раз вежлево. Спрошу ещё раз вежлево.

St/2 написав: Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов. Вся моя деятельность ведется в соответствии с требованиями законодательства Украины и США. И разумеется с уплатой налогов.

St/2 написав: Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций? Вы как гражданин Германии по какой ставке будете плать налог на купон от укр еврооблигаций?

Отвечу ещё раз вежливо, я бы хотел сохранять анонимность.это не ответ на вопрос - "есть ли у вас юр, лицо?" На сайте есть контактный телефон, но ни адреса, ни контактных данных ФИО, не номеров лицензий, как вам люди "в среднем по 350к$" дают?Под что?!Просто интересно, вы же сейчас работаете, клиентов привлекаете, вам то зачем анонимность?!Ага, нашел - "Группа Artgain не является юридическим лицом, ее члены не ведут коммерческой деятельности на территории Украины в сфере финансового консультирования и управления активами."Т.е. вы ДАЖЕ НЕ КУХНЯ?!!!(кстати, назвать FXCM UK и Saxobank Switzerland кухнями - это что-то!)Вы вообще никаких договоров не подписываете?!!Просто... берете... "в среднем 350к$"... в "управление"?!Без НИЧЕГО?!!И разумеется НИКАКИХ НАЛОГОВ?!Поэтому и шифруемся?!"Гениальныый инвестор" в бриони....Консультации оказываете, налоги оптимизируете, делаете "открытие брокерского счета"(как?!), но "деятельность в Украине не ведете"?! Ох и жжжучары! т.е. вы живете в Украине, источник доходов у вас какой? Основная работа еще? Или уже "с клиентов живете"? Клиенты у вас в Украине, т.е. доход вы по факту получили в Украине?! И пофиг что бабло вы клиенское на зарубежную платформу загнали, клиенты будут там налоги платить, но ВАМ ТО ОНИ ЗАПЛАТИЛИ СЮДА?!! Оптимизаторы мамкины...Хоть честно написали (нечитаемым шрифтом внизу страницы): "Инвестиционная деятельность сопряжена с риском. Результат инвестиций может быть как положительным, так и отрицательным, вплоть до полной потери капитала."Вы агент налоговой?!!Зачем вам моя личная информация?Номер налоговой декларации предоставить?Ладно, отвечу, бабло записано на родителей - граждан Украины, им не надо ничего подавать. (вроде так на сейчас это так, есть споры по "диведентной доходности" - но если держать до погашения то тоже не надо)Когда я был еще гражданином Украины, деньги все время перекладывали то на меня то на них, иногда оформляя доверенность, иногда нет. Сейчас это проблема для меня - подарок или наследство для лица ближайшего родства, но не резидента, облагается в Украине налогом. А в Германии нет, не облагается, если все будет впорядке, подарят мне деньги здесь.