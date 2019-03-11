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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:29

Re: Рынок ОВГЗ

Спрошу по теме у уважаемых экспертов.Вчера прочитал интересную информацию, что уход нерезидентов из облигаций России идёт в основном на бумагах краткосрочных и они непанические,а вложения в средне и долгсрок увеличились.на фоне падения.а где посмотреть такую же информацию об объёмах и динамике украинских бумаг ?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:59

Яша
В торговом терминале вбиваете ISIN выпуска и смотрите на котировки и объем торгов.
St/2
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  #<1 ... 249250251252
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