Додано: Вів 18 січ, 2022 20:29

St/2 написав: Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%. Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%.

St/2 написав: не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция. не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция.

Kripo написав: Можно я номер и фамилии не буду называть?!

Анонимность, все такое... Можно я номер и фамилии не буду называть?!Анонимность, все такое...

Вот в этот момент, неплохо было бы приложить скины с кабинета в налоговой, личные данные можно затереть, а пока этого не будет - "За язык вас никто не тянул, не дадите номер вашего налогового отчета (хрен его знает, как оно там в Украине называется), значит история про "дружеское управление" не более чем деменция"Вроде же договаривались -Сомнения ваши насчет лимита объема бабла под управлением я развеял, в какой юрисдикции написал, брокеров назвал (которые для вас кухня, чего?!! ), то что по критериям в Швейцарии наша команда располагала достаточным опытом и профессиональными знаниями, в команде был достаточно квалифицированный "treasurer & currency trader" для местного закаонодательства указал, но вам нужен "номер", при этом фонд был не котированым на бирже, мне кажется вы просто тролите.Если честно, мне насрать что вы обо мне там думаете, я и так к себе достаточно иронично отношусь, "на горло не беру", и понимаю что "не умнее рынка".А ВЫ ПОНИМАЕТЕ?Итого, вы 10 лет смотрите в монитор, понахватались терминов поверхам, как "результат деятельности" показываете график на коленке нарисованный (и то, после падения 04.2020, предыдущий обнулился?)Даже офис не открыли, налоги не платите, но бабло "берете" в управление, во что я, если честно, не верю, сорри. Чтоб кто-то, в трезвом уме (и твёрдой памяти) принесет реальные деньги, да еще такие суммы большие непонятно кому (не ведущим деятельности в Украине, "главе семьи" по американскому законодательству) чтоб их загнали в "IB" и потом "эдвайзер" игрался на них... надо быть полным мудаком для этого... Когда вы их обнулите, ну или просто минуса наторгуте, они к вам по "американскому законадательству" (как другу-главе семьи) предъявят или по "новорусскому"?! Можно знаете ли и без почек остаться...птичий язык реально - "...дью дилидженс, согласно которому конкретика наступает после того как клиент подтвердит платежеспособность. KYC..." - Так как насчет ВАС?!KYC и due diligence на вас?!Вы кто?Конь в польто?!Лезете во все темы со своими "соросами" и "миллионами", советы даете, а в чем совет?! Дать вам бабло под честное слово, без договора и залога?Нафиг вы половину слов английскими терминами-сокращениями заменяете?! Народ реально ведется на эту херню?!Хотя народ больной на голову, покупает биткоины, МММ, сертификаты ювелирные...Лох не мамонт, лох не вымрет...Ладно удачи, и если "чешется" что-то ответить, не забудте свой налоговый номер указать, сколько же вы "заработали" на лохах, а иначе, оставьте свои птичьи термины и вранье (сорри за мой французкий - он реально хреновый) своим клиентам-лохам.