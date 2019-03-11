St/2 написав:Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%.
Вот в этот момент, неплохо было бы приложить скины с кабинета в налоговой, личные данные можно затереть, а пока этого не будет - "За язык вас никто не тянул, не дадите номер вашего налогового отчета (хрен его знает, как оно там в Украине называется ), значит история про "дружеское управление" не более чем деменция"
St/2 написав:не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция.
Вроде же договаривались -
Kripo написав:Можно я номер и фамилии не буду называть?! Анонимность, все такое...
Сомнения ваши насчет лимита объема бабла под управлением я развеял, в какой юрисдикции написал, брокеров назвал (которые для вас кухня, чего?!! ), то что по критериям в Швейцарии наша команда располагала достаточным опытом и профессиональными знаниями, в команде был достаточно квалифицированный "treasurer & currency trader" для местного закаонодательства указал, но вам нужен "номер", при этом фонд был не котированым на бирже, мне кажется вы просто тролите.
Если честно, мне насрать что вы обо мне там думаете, я и так к себе достаточно иронично отношусь, "на горло не беру", и понимаю что "не умнее рынка".
А ВЫ ПОНИМАЕТЕ?
Итого, вы 10 лет смотрите в монитор, понахватались терминов поверхам, как "результат деятельности" показываете график на коленке нарисованный (и то, после падения 04.2020, предыдущий обнулился?)
Даже офис не открыли, налоги не платите, но бабло "берете" в управление, во что я, если честно, не верю, сорри. Чтоб кто-то, в трезвом уме (и твёрдой памяти) принесет реальные деньги, да еще такие суммы большие непонятно кому (не ведущим деятельности в Украине, "главе семьи" по американскому законодательству) чтоб их загнали в "IB" и потом "эдвайзер" игрался на них... надо быть полным мудаком для этого... Когда вы их обнулите, ну или просто минуса наторгуте, они к вам по "американскому законадательству" (как другу-главе семьи) предъявят или по "новорусскому"?! Можно знаете ли и без почек остаться...
птичий язык реально - "...дью дилидженс, согласно которому конкретика наступает после того как клиент подтвердит платежеспособность. KYC..." - Так как насчет ВАС?!
KYC и due diligence на вас?!
Вы кто?
Конь в польто?!
Лезете во все темы со своими "соросами" и "миллионами", советы даете, а в чем совет?! Дать вам бабло под честное слово, без договора и залога?
Нафиг вы половину слов английскими терминами-сокращениями заменяете?! Народ реально ведется на эту херню?!
Хотя народ больной на голову, покупает биткоины, МММ, сертификаты ювелирные...
Лох не мамонт, лох не вымрет...
Ладно удачи, и если "чешется" что-то ответить, не забудте свой налоговый номер указать, сколько же вы "заработали" на лохах, а иначе, оставьте свои птичьи термины и вранье (сорри за мой французкий - он реально хреновый) своим клиентам-лохам.
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 18 січ, 2022 21:46, всього редагувалось 3 разів.
Яша написав:Спрошу по теме у уважаемых экспертов.Вчера прочитал интересную информацию, что уход нерезидентов из облигаций России идёт в основном на бумагах краткосрочных и они непанические,а вложения в средне и долгсрок увеличились.на фоне падения.а где посмотреть такую же информацию об объёмах и динамике украинских бумаг ?
M-A-X написав:Я бы на месте Украины взял у населения долларов под 5% и выкупил с дисконтом 33% внешние долги.
Идея хорошая, но две проблемы:
1. объем депозитов в Украине маленький, обязательства банков в иностранной валюте 21 миллирда $, физлица около 10 миллиардов $ держат, брать доллары неоткуда, государственный долг украины 53,7 миллирда $, и его не выплачивают то по факту, а перекредитовываются под меньший процент (купонные выплаты), и все время увеличивают.
2. рынок такая фигня - начнешь покупать (обратный выкуп) и цена обратно вернется (номинал + купонная выплата).
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 18 січ, 2022 23:59, всього редагувалось 1 раз.
St/2 написав:Полученный нами доход декларируется как экспорт услуг и облагается по мансимальной ставке в 18+1,5%.
Вот в этот момент, неплохо было бы приложить скины с кабинета в налоговой, личные данные можно затереть, а пока этого не будет - "За язык вас никто не тянул, не дадите номер вашего налогового отчета (хрен его знает, как оно там в Украине называется :lol: ), значит история про "дружеское управление" не более чем деменция" :wink:
St/2 написав:не дадите ISIN, значит история про фонд не более чем деменция.
Вроде же договаривались -
Kripo написав:Можно я номер и фамилии не буду называть?! Анонимность, все такое...
Сомнения ваши насчет лимита объема бабла под управлением я развеял, в какой юрисдикции написал, брокеров назвал (которые для вас кухня, чего?!! ), то что по критериям в Швейцарии наша команда располагала достаточным опытом и профессиональными знаниями, в команде был достаточно квалифицированный "treasurer & currency trader" для местного закаонодательства указал, но вам нужен "номер", при этом фонд был не котированым на бирже, мне кажется вы просто тролите.
Если честно, мне насрать что вы обо мне там думаете, я и так к себе достаточно иронично отношусь, "на горло не беру", и понимаю что "не умнее рынка".
А ВЫ ПОНИМАЕТЕ? :wink:
Итого, вы 10 лет смотрите в монитор, понахватались терминов поверхам, как "результат деятельности" показываете график на коленке нарисованный (и то, после падения 04.2020, предыдущий обнулился?)
Даже офис не открыли, налоги не платите, но бабло "берете" в управление, во что я, если честно, не верю, сорри. Чтоб кто-то, в трезвом уме (и твёрдой памяти) принесет реальные деньги, да еще такие суммы большие непонятно кому (не ведущим деятельности в Украине, "главе семьи" по американскому законодательству) чтоб их загнали в "IB" и потом "эдвайзер" игрался на них... надо быть полным мудаком для этого... Когда вы их обнулите, ну или просто минуса наторгуте, они к вам по "американскому законадательству" (как другу-главе семьи) предъявят или по "новорусскому"?! Можно знаете ли и без почек остаться...
птичий язык реально - "...дью дилидженс, согласно которому конкретика наступает после того как клиент подтвердит платежеспособность. KYC..." - Так как насчет ВАС?!
KYC и due diligence на вас?!
Вы кто?
Конь в польто?!
Лезете во все темы со своими "соросами" и "миллионами", советы даете, а в чем совет?! Дать вам бабло под честное слово, без договора и залога?
Нафиг вы половину слов английскими терминами-сокращениями заменяете?! Народ реально ведется на эту херню?!
Хотя народ больной на голову, покупает биткоины, МММ, сертификаты ювелирные...
Лох не мамонт, лох не вымрет...
Ладно удачи, и если "чешется" что-то ответить, не забудте свой налоговый номер указать, сколько же вы "заработали" на лохах, а иначе, оставьте свои птичьи термины и вранье (сорри за мой французкий - он реально хреновый) своим клиентам-лохам. :wink: