nibe_ua написав:Три рази намагався придбати ОВГЗ в Приваті. Заповнював заявки у Приват 24. Джерело походження коштів - нараховані у 2017/2018 девіденди підприємства, що виплачені у 2021 через Приватбанк, із проходженням жорсткого фінмоніторингу Приватбанка. Виплата була на рахунок картки "Універсальна", через депозит перевів кошти на "Для виплат". Для підтвердження легального джерела походження коштів надавав платіжку Приватбанка 2021 року "Про виплату девідендів...". Два рази тиша та ігнор. На третій раз - отримав відповідь: "Доброго дня. Ви подали заявку на купівлю ОВДП і проходили процедуру фінансового моніторингу , відповідно висновку якого Ваша заявка анульована. Рекомендовано - Надати повний пакет під заявку:покупка ЦП реально іде за рахунок виплати дивiдендiв за 2017-2018р ххх (сума) на яку 23/11/2021 були відкриті депозити які зараз виплачені. Надайте протокол загальних зборів учасників з рішенням про виплату дивідендів; - фінансова звітність юридичної особи, зокрема - Баланс (форма1) і Звіт про фінансові результати (Форма 2) за період виплати дивідендів, з позначкою контролюючого органу про їх отримання; - документи, що підтверджують сплату податків. Евгений !Призвище!"
Здалось враження, що: - всі коменти на форумі від "фахівців" про "пішов купувати / купив в Приваті" - мають відємну цінність. Мабудь як і інші коментірі щодо інших брокерів ОВДП (ICU тощо); - Приват не хоче продавати ОВГЗ пересічному громадянину, навколо ОВГЗ склалась якесь мафіозне угрупування;
p/s. - при замовленні консультаії на https://privatbank.ua/ru/ovdp - перетелефонувалм наступного дня; - заявку розглядали добу, потім прислали лист вище; - при продажі ОВГЗ до терміну погашення - необхідна довідка про сімейний стан, та згода "другої половини" (за наявності) Напеіно це не все
після того, як звернувся в ПБ на гарячу лінію щодо консультації щодо придбання ОВДП через ПБ - 0 реакції. Ніхто не телефонував. Ігнор. Пошерстив інет. Знайшов що можна відкривати вже віддалено в ICU. Пройшов процедуру віддаленої реєстрації. https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html Розказав родині. Теж починають освоювати ОВДП замість депозитів. Достатньо почати з 51К, а далі докупляти хоч по одній облігації (трохи більше 1000 грн, що в банках еквівалентно відкриттю нового депозиту або поповненню старого).
Торгівля здійснються через веб. Тому можна як із ПК, можна і з мобільного.
моно, Обанк, екобанк (можливо Пумб, нема інфи наразі) вимагають мобільні додатки, які встановлюються лише на нові версії Андроїда на мобільних - тому додатково тре буде розкошелюватися на новий мобільний (якщо він здохне/зникне, то ще плюс куча нових проблем).
Все пучком поки що. Радий що тепер тре менше взаємодій з банками. Потихеньку перекидаю депозити, що закінчилися в ОВДП. І дохід ліпший, і не тре переживати, щоб не запливати за буйки Фонда, і дохід чисто білий (з банку деподохід ніде ніким не враховують тобі за білий і надійний дохід, депозит в заставу теж не беруть, напр. для іпотеки). Так що з банків геть. Непотрібні їм депозитчики.
А робота з ОВДП - непрофільний бізнес для банка.
Яким чином той ЕЦП робиться, чи можна Приват ID використовувати?