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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:09

  Алексей77 написав:Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз


брокер откроет
если банк - то его брокер, услуга от 0 до 900 грн
если всякие Универы, ФФ - там дешевле

вообще все по бумажкам в банках, Альфа обещает ОВГЗ ASAP, думаю, "весной (с)"
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:45

  Алексей77 написав:Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз

якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:46

Re: Рынок ОВГЗ

flyman написав:
  Алексей77 написав:Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз

якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:16

  cohan написав:но Альфа, повторю, минимум на 2500+ с миллиона

В Альфе требуется присутствие при открытии и каждой покупке?
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:18

  flyman написав:
  Алексей77 написав:Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз

якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html


на форумі наче на мові говорите а в блозі якісь крєндєля, коллега?
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:19

  Faceless написав:
flyman написав:
  Алексей77 написав:Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз

якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.

Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що
Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 січ, 2022 20:27, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:27

Re: Рынок ОВГЗ

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.

Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що я є власником ОВДП, а не брокер.

Я питаю, а не стверджую. То ви то можете підтвердити? Де саме у вас відкривається рахунок в цінних паперах?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 20:28

в депозитарній установі

quote="5381123:Faceless"
====
flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.

Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що я є власником ОВДП, а не брокер.

Я питаю, а не стверджую. То ви то можете підтвердити? Де саме у вас відкривається рахунок в цінних паперах?

===


в депозитарній установі
flyman
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