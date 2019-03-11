Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 22 січ, 2022 17:09
Алексей77 написав:
Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз
брокер откроет
если банк - то его брокер, услуга от 0 до 900 грн
если всякие Универы, ФФ - там дешевле
вообще все по бумажкам в банках, Альфа обещает ОВГЗ ASAP, думаю, "весной (с)"
cohan
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Додано: Суб 22 січ, 2022 17:45
Алексей77 написав:
Добрый день а какой механизм открытия торгового счёта как это делается самостоятельно? Как раз сейчас ищу варианты для покупки овгз
якось так
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
flyman
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Додано: Суб 22 січ, 2022 18:46
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.
Faceless
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:16
cohan написав:
но Альфа, повторю, минимум на 2500+ с миллиона
В Альфе требуется присутствие при открытии и каждой покупке?
M-A-X
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:18
на форумі наче на мові говорите а в блозі якісь крєндєля, коллега?
greenozon
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:19
Faceless написав:
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.
Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що
Востаннє редагувалось
flyman
в Суб 22 січ, 2022 20:27, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:27
flyman написав: Faceless написав:
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.
Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що я є власником ОВДП, а не брокер.
Я питаю, а не стверджую. То ви то можете підтвердити? Де саме у вас відкривається рахунок в цінних паперах?
Faceless
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Додано: Суб 22 січ, 2022 20:28
quote="5381123:Faceless"
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flyman написав: Faceless написав:
В цій схемі, як я розумію, ви не є власником цінних паперів, їх купує брокер на свій рахунок.
Пане Фейслес, все ви знаєте, всюду бували.
Тільки правда така, що я є власником ОВДП, а не брокер.
Я питаю, а не стверджую. То ви то можете підтвердити? Де саме у вас відкривається рахунок в цінних паперах?
===
в депозитарній установі
flyman
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Додано: Нед 23 січ, 2022 00:11
Не смог купить ОВГЗ в Привате это как открыл все буквы но не смог назвать слово)) Меня правда тоже первый раз развернули, но я не стал обвинять в этом мировое правительство))
На
https://finsee.com/
купівля-овдп/ касательно Привата бред, в котором повинен частично Приват, тарифы Приват расписал в двух местах в одном понятно но не подробно во втором подробно но не понятно. По факту вижу дополнительные плюшки при покупке ОВГЗ которые уже есть в портфеле.
Насчет заниженой доходности в Привате, месяц назад сравнивал одни и те же ОВГЗ в Привате и ICU, в Привате на коротких бумагах доходность выше на длинных ниже. Сопоставить тарифы не могу потому что в ICU пока ничего не покупал. Может и купил бы но они больше 2-х месяцев рассматривали мою заявку, поэтому начинал с Привата. Приват конечно прельщает своей простотой, и тем что деньги никуда гонять не надо.
viy
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