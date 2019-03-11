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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:56
Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:03
M-A-X написав: cohan написав:
но Альфа, повторю, минимум на 2500+ с миллиона
В Альфе требуется присутствие при открытии и каждой покупке?
еще не покупал, финмон жду,
для открытия да - все в бумажках и курьерах - от ПМ в головной офис
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:05
Яша написав:
https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html
Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.
мда
какой-то шухер приближается
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cohan
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