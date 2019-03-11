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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:56
Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)
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asti
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:03
M-A-X написав: cohan написав:
но Альфа, повторю, минимум на 2500+ с миллиона
В Альфе требуется присутствие при открытии и каждой покупке?
еще не покупал, финмон жду,
для открытия да - все в бумажках и курьерах - от ПМ в головной офис
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:05
Яша написав:
https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html
Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.
мда
какой-то шухер приближается
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cohan
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Додано: Нед 23 січ, 2022 20:11
cohan написав: Яша написав:
https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html
Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.
мда
какой-то шухер приближается
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд
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Яша
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:32
Яша написав: cohan написав: Яша написав:
https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html
Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.
мда
какой-то шухер приближается
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд
Есть какой-то механизм их покупки?
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SAndriy1
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:54
https://forum.finance.ua/topic218660.html?p=5355831#p5355831
SAndriy1 написав: Яша написав:
[
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд
Есть какой-то механизм их покупки?
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Kripo
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Додано: Пон 24 січ, 2022 16:07
asti написав:
Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)
16% купил бы
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Олежан
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Додано: Пон 24 січ, 2022 18:57
Олежан написав: asti написав:
Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)
16% купил бы
Сегодня забрали один пакет по 13,5...
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asti
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Додано: Пон 24 січ, 2022 20:04
Kripo написав:
https://forum.finance.ua/topic218660.html?p=5355831#p5355831
SAndriy1 написав: Яша написав:
[
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд
Есть какой-то механизм их покупки?
Речь в исходном сообщении шла о бондах с дисконтом 25%!
Мой вопрос касался покупки именно таких !
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SAndriy1
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:37
SAndriy1 написав:
Речь в исходном сообщении шла о бондах с дисконтом 25%!
Мой вопрос касался покупки именно таких !
ну какая разница какие, это вы с брокером обсуждаете. Процедура та же. И еще момент - в реальности, в Украине, с таким дисконтом не купишь, вот и asti указал что сделка в итоге с доходностью 13,5% в Украине проходит.
Что бы заветные 16% (25%, 33%) получить "как на франкфурской бирже", нужно и покупать на этой бирже.
Я посмотрел уже в 4 онлайн платформах, в моих нет облигаций...
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Kripo
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