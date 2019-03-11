RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:56

Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)
asti
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:03

  M-A-X написав:
  cohan написав:но Альфа, повторю, минимум на 2500+ с миллиона

В Альфе требуется присутствие при открытии и каждой покупке?


еще не покупал, финмон жду,
для открытия да - все в бумажках и курьерах - от ПМ в головной офис
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:05

  Яша написав:https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html


Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.


мда
какой-то шухер приближается
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3564
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:11

  cohan написав:
  Яша написав:https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html


Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.


мда
какой-то шухер приближается

Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд
Яша
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 10.04.07
Подякував: 133 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:32

  Яша написав:
  cohan написав:
  Яша написав:https://bin.ua/news/finance/finances/273168-debyutnaya-sdelka-s-evroobligaciyami-ukrainy.html


Вот реальные доходности по коротким бумагам. За гривну в Украине.


мда
какой-то шухер приближается

Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд

Есть какой-то механизм их покупки?
SAndriy1
 
Повідомлень: 533
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:54

  SAndriy1 написав:
  Яша написав:[
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд

Есть какой-то механизм их покупки?


https://forum.finance.ua/topic218660.html?p=5355831#p5355831 :wink:
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 24.07.10
Подякував: 408 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:07

  asti написав:Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)

16% купил бы
Олежан
 
Повідомлень: 499
З нами з: 01.12.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:57

  Олежан написав:
  asti написав:Готов продать часть своих гривневых ОВГЗ с погашением в этом году. Пакеты по 600-700 штук доходности выше чем в банках. Кому интересно - в личку//)

16% купил бы

Сегодня забрали один пакет по 13,5...
asti
 
Повідомлень: 2489
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:04

  Kripo написав:
  SAndriy1 написав:
  Яша написав:[
Вы не поняли. Это короткие бумаги ,которые вроде бы все скидывают по 25-26%.в Украине вы их купите ,но с доходностью в два раза меньше и за гривну. Наверное их можно купить в Германии на бирже,открыв счёт в IB,заведя заранее 200000,получив разрешение НБУ и тд

Есть какой-то механизм их покупки?


https://forum.finance.ua/topic218660.html?p=5355831#p5355831 :wink:

Речь в исходном сообщении шла о бондах с дисконтом 25%!
Мой вопрос касался покупки именно таких !
SAndriy1
 
Повідомлень: 533
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:37

  SAndriy1 написав:
  Kripo написав:
  SAndriy1 написав:[
Есть какой-то механизм их покупки?


https://forum.finance.ua/topic218660.html?p=5355831#p5355831 :wink:

Речь в исходном сообщении шла о бондах с дисконтом 25%!
Мой вопрос касался покупки именно таких !


ну какая разница какие, это вы с брокером обсуждаете. Процедура та же. И еще момент - в реальности, в Украине, с таким дисконтом не купишь, вот и asti указал что сделка в итоге с доходностью 13,5% в Украине проходит.

Что бы заветные 16% (25%, 33%) получить "как на франкфурской бирже", нужно и покупать на этой бирже.

Я посмотрел уже в 4 онлайн платформах, в моих нет облигаций... :cry:
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1283
З нами з: 24.07.10
Подякував: 408 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 253254255256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3, 4, 5
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
40 32344
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 10:25
cohan
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 28190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 16353
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2560)
25.01.2022 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.