la9 написав:

greenozon написав: вбачають ризкики, а з ризиками є такі варіанти

- мінімізувати

- делегувати

- прийняти



враховуючи що там дуже жирні капітали крутяться, ймовірно рішення про продаж було отримано від сучасних аналітичних систем на базі нейронних мереж... вбачають ризкики, а з ризиками є такі варіанти- мінімізувати- делегувати- прийнятивраховуючи що там дуже жирні капітали крутяться, ймовірно рішення про продаж було отримано від сучасних аналітичних систем на базі нейронних мереж...

всё может быть куда банальнее. На фоне удешевления бумаг и, соответственно, серьезного повышения доходности, народ начал интересоваться. А как известно, спрос рождает предложение. То, что ICU предлагает пакетом по 200К говорит о том, что они работают под конкретного клиента напрямую с европейским брокером, т.е., не приобретают пакет, не заводят в Украину и не делят его, как тот же ФФ. И вот здесь возникает вопрос - почему? Видят большие риски в том, что не смогут продать? Или в том, что пока будут продавать, доходность может измениться? По тем бумагам, которые предлагает ФФ пакетом от 5К, они имеют порядка 10% себе, еще и покупателю 11 остается. Нормальная такая маржа за риски