greenozon написав:вбачають ризкики, а з ризиками є такі варіанти - мінімізувати - делегувати - прийняти
враховуючи що там дуже жирні капітали крутяться, ймовірно рішення про продаж було отримано від сучасних аналітичних систем на базі нейронних мереж...
всё может быть куда банальнее. На фоне удешевления бумаг и, соответственно, серьезного повышения доходности, народ начал интересоваться. А как известно, спрос рождает предложение. То, что ICU предлагает пакетом по 200К говорит о том, что они работают под конкретного клиента напрямую с европейским брокером, т.е., не приобретают пакет, не заводят в Украину и не делят его, как тот же ФФ. И вот здесь возникает вопрос - почему? Видят большие риски в том, что не смогут продать? Или в том, что пока будут продавать, доходность может измениться? По тем бумагам, которые предлагает ФФ пакетом от 5К, они имеют порядка 10% себе, еще и покупателю 11 остается. Нормальная такая маржа за риски
прочитав в телеграмі, що новий гравець Грін Кендл пропонує ОЗДП по ставках, вищих ніж в ФФ і не дурнуватими лотами 100-200К а поштучно, поділіться будь ласка інфою хто в курсі
И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?