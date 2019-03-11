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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 13:06

Re: Рынок ОВГЗ

что-то нет нового объявления об аукционе, может ставки поднимут?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 15:00

  cohan написав:что-то нет нового объявления об аукционе, может ставки поднимут?


под какой процент?!! Тут "брат у ворот", займут под грабительский процент. Одна надежда на помощь мирового прогрессивного сообщества:
https://www.unian.net/economics/finance/evrokomissiya-obyavila-o-novom-pakete-finpomoshchi-ukraine-vydelyat-1-2-milliarda-evro-novosti-ukraina-11681380.html
https://www.unian.net/economics/finance/ukraina-planiruet-vzyat-minimum-3-milliarda-kreditov-dlya-stabilizacii-finsistemy-novosti-ukraina-11684413.html
https://www.unian.net/politics/ssha-hotyat-predostavit-ukraine-dopolnitelnuyu-ekonomicheskuyu-podderzhku-blinken-novosti-ukraina-11684515.html
https://www.unian.net/economics/finance/rada-utverdila-soglashenie-s-britaniey-o-1-7-milliarda-funtov-kredita-dlya-vms-novosti-ukraina-11685178.html
https://www.unian.net/economics/finance/daniya-napravit-73-milliona-evro-na-investicionnye-proekty-v-ukraine-novosti-ukraina-11685133.html
https://www.unian.net/politics/kanada-vydelila-pochti-100-millionov-na-pomoshch-ukraine-novosti-ukraina-11679598.html
:wink:
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:09

  Kripo написав:
  cohan написав:что-то нет нового объявления об аукционе, может ставки поднимут?


под какой процент?!! Тут "брат у ворот", займут под грабительский процент. Одна надежда на помощь мирового прогрессивного сообщества:
https://www.unian.net/economics/finance/evrokomissiya-obyavila-o-novom-pakete-finpomoshchi-ukraine-vydelyat-1-2-milliarda-evro-novosti-ukraina-11681380.html
https://www.unian.net/economics/finance/ukraina-planiruet-vzyat-minimum-3-milliarda-kreditov-dlya-stabilizacii-finsistemy-novosti-ukraina-11684413.html
https://www.unian.net/politics/ssha-hotyat-predostavit-ukraine-dopolnitelnuyu-ekonomicheskuyu-podderzhku-blinken-novosti-ukraina-11684515.html
https://www.unian.net/economics/finance/rada-utverdila-soglashenie-s-britaniey-o-1-7-milliarda-funtov-kredita-dlya-vms-novosti-ukraina-11685178.html
https://www.unian.net/economics/finance/daniya-napravit-73-milliona-evro-na-investicionnye-proekty-v-ukraine-novosti-ukraina-11685133.html
https://www.unian.net/politics/kanada-vydelila-pochti-100-millionov-na-pomoshch-ukraine-novosti-ukraina-11679598.html
:wink:



хоть бы 13 на пару лет: стоИт на 11,9 на год-два и ни в какую, но вот на 3мес было 11,50, правда,с учетом расходов на брокера и ввод-вывод надо считать, но всяко выше чем 8 в банках
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:15

  la9 написав:
  greenozon написав:вбачають ризкики, а з ризиками є такі варіанти
- мінімізувати
- делегувати
- прийняти

враховуючи що там дуже жирні капітали крутяться, ймовірно рішення про продаж було отримано від сучасних аналітичних систем на базі нейронних мереж...
всё может быть куда банальнее. На фоне удешевления бумаг и, соответственно, серьезного повышения доходности, народ начал интересоваться. А как известно, спрос рождает предложение. То, что ICU предлагает пакетом по 200К говорит о том, что они работают под конкретного клиента напрямую с европейским брокером, т.е., не приобретают пакет, не заводят в Украину и не делят его, как тот же ФФ. И вот здесь возникает вопрос - почему? Видят большие риски в том, что не смогут продать? Или в том, что пока будут продавать, доходность может измениться? По тем бумагам, которые предлагает ФФ пакетом от 5К, они имеют порядка 10% себе, еще и покупателю 11 остается. Нормальная такая маржа за риски :D



прочитав в телеграмі, що новий гравець Грін Кендл пропонує ОЗДП по ставках, вищих ніж в ФФ
і не дурнуватими лотами 100-200К :) а поштучно,
поділіться будь ласка інфою хто в курсі

на їх офсайті нічого нема на жаль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 04:20

Re: Рынок ОВГЗ

И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 10:00

Re: Рынок ОВГЗ

Господа ваше мнение в сложившейся ситуации какие риски по овгз? Грн. и доллар. только начал процедуру
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:39

Re: Рынок ОВГЗ

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -2022-goda

Будет интересно посмотреть на соотношение внутренние/внешние бумаги.
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 12:44

  Алексей77 написав:Господа ваше мнение в сложившейся ситуации какие риски по овгз? Грн. и доллар. только начал процедуру

девал грн.
інфляція грн, інфляція долара.
податки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:21

Re: Рынок ОВГЗ

  flyman написав:податки
таких нет
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 16:05

  la9 написав:
  flyman написав:податки
таких нет

ризики є, що можуть ввести, який "крілячий податок" або "військовий збір", чи ще що
flyman
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