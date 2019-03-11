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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:39

  nata55 написав:
  cohan написав:
  nata55 написав:И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?


аукцион выше, ПФТС может быть выше, но надо с брокером говорить и прочие тарифы считать

На пол года доходность 13,15% годовых. Разве аукцион выше? :?

Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:05

Кстати в котировках райфа висит и мои 650 бумаг с погашением 11.05.22
Эх, продал...
asti
 
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