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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:39
nata55 написав: cohan написав: nata55 написав:
И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?
аукцион выше, ПФТС может быть выше, но надо с брокером говорить и прочие тарифы считать
На пол года доходность 13,15% годовых. Разве аукцион выше?
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
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Додано: Суб 29 січ, 2022 22:05
Кстати в котировках райфа висит и мои 650 бумаг с погашением 11.05.22
Эх, продал...
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Додано: Суб 29 січ, 2022 23:04
SAndriy1 написав:
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
По идее декларации (звіт) фопа выше суммы инвестирования должно быть достаточно для подтверждения. Правда деятельность на счетах в другом банке..
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Додано: Нед 30 січ, 2022 08:13
nata55 написав: SAndriy1 написав:
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
По идее декларации (звіт) фопа выше суммы инвестирования должно быть достаточно для подтверждения. Правда деятельность на счетах в другом банке..
Неважно где и в каком банке была деятельность - вы финмону документы предоставите!
Сообщите нам, плиз, как у вас всё пройдёт!
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Додано: Нед 30 січ, 2022 08:48
cohan написав: Алексей77 написав:
Господа ваше мнение в сложившейся ситуации какие риски по овгз? Грн. и доллар. только начал процедуру
только если слова новостей не пустые,
но так внезапно прокеты не сворачиваются да и не пересчитано ж еще ничего, минимум пару лет, по моим оценкам
Вы имеете в виду, что срок вложения выгоден на минимум пару лет?
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