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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:39

  nata55 написав:
  cohan написав:
  nata55 написав:И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?


аукцион выше, ПФТС может быть выше, но надо с брокером говорить и прочие тарифы считать

На пол года доходность 13,15% годовых. Разве аукцион выше? :?

Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 22:05

Кстати в котировках райфа висит и мои 650 бумаг с погашением 11.05.22
Эх, продал...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 23:04

  SAndriy1 написав:
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный

По идее декларации (звіт) фопа выше суммы инвестирования должно быть достаточно для подтверждения. Правда деятельность на счетах в другом банке..
nata55
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:13

  nata55 написав:
  SAndriy1 написав:
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный

По идее декларации (звіт) фопа выше суммы инвестирования должно быть достаточно для подтверждения. Правда деятельность на счетах в другом банке..

Неважно где и в каком банке была деятельность - вы финмону документы предоставите!
Сообщите нам, плиз, как у вас всё пройдёт!
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 08:48

  cohan написав:
  Алексей77 написав:Господа ваше мнение в сложившейся ситуации какие риски по овгз? Грн. и доллар. только начал процедуру


только если слова новостей не пустые,
но так внезапно прокеты не сворачиваются да и не пересчитано ж еще ничего, минимум пару лет, по моим оценкам

Вы имеете в виду, что срок вложения выгоден на минимум пару лет?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:33

asti
Все что предлает Райф (по сайту) - вторичка, надо уточнять премию/дисконт к номиналу ОВГЗ, реальная доходность может оказаться намного ниже указанных %%

Текущие аукционы Минфина (новые и доразмещения по номиналу 1000Грн/облигация) дают 11%-13%
Mylex
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:22

  Mylex написав:asti
Все что предлает Райф (по сайту) - вторичка, надо уточнять премию/дисконт к номиналу ОВГЗ, реальная доходность может оказаться намного ниже указанных %%

Текущие аукционы Минфина (новые и доразмещения по номиналу 1000Грн/облигация) дают 11%-13%


разве указана не реальная доходность? номинальная явно от приведенных цифр отличается, это хорошо видно по выпускам - именно сейчас идет шухер и распродажа, обычно минфин кажется повыше
cohan
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