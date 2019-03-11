nata55 написав:И все таки подскажите, выше размера дохода от покупки овдп в гривне (первичный или вторичный рынок) чем в райфайз банке не нашёл.. Почему люди выбирают что-то другое? Если на крупных суммах выбор очевиден.. Где подвох?
аукцион выше, ПФТС может быть выше, но надо с брокером говорить и прочие тарифы считать
На пол года доходность 13,15% годовых. Разве аукцион выше?
Райф начинает с 2 млн работу с клиентом и финмон у них дотошный
Mylex написав:asti Все что предлает Райф (по сайту) - вторичка, надо уточнять премию/дисконт к номиналу ОВГЗ, реальная доходность может оказаться намного ниже указанных %%
Текущие аукционы Минфина (новые и доразмещения по номиналу 1000Грн/облигация) дают 11%-13%
А ведь действительно смотря как банк это все посчитал.. и какая цена номинала на день продажи будет. Я как-то все внимание на доходность бросила.. а этот фактор был упущен.. И тут есть на чем досчитать/обсчитать.. Спасибо за подсказку
cohan традиционно указывается номинальная доходность на момент эмиссии бумаги, т.к. основной смысл доходности любой облигации в сумме купона. Поскольку Райф предлагает перепродажу (актуальные размещения Минфина здесь https://www.mof.gov.ua/uk/ogoloshennja- ... -aukcioniv), сумма дисконта такой бумаги будет определяющей в общей доходности. Попытки поднять ставку до 15% покупателями на последнем аукционе Минфин жестко пресек (см. результаты от 25.01.22), не удовлетворив заявки...
Здайте теперь себе вопрос, зачем банку перепродавать вам бумагу с большей доходностью, если у него нет возможности купить новых под такой %? С ликвидностью, у наших банков по прежнему все ОК.
Первый вопрос к банку должен быть по рыночной стоимости бумаги (разницы к номиналу 1000Грн.), а дальше все считаете.