cohan написав:
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде
Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:03
Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:06
банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы
сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например
я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09
А почему на 3 месяца?
Я планировал в ОВГЗ зайти на больший период (около 1 год).
Я только не уверен что именно сейчас лучшее время заходить в этот инструмент.
Додано: Чет 03 лют, 2022 23:39
ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде[/quote]
Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?[/quote]
банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы
сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например
я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер[/quote]
ICU не годится?
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