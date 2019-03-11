RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:03

  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?
asin
 
Повідомлень: 270
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:06

  asin написав:
  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?


банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/) где больше нравится - и пробуйте

сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например

я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3691
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:09

  cohan написав:
  Kanev написав:Посоветуйте, пожалуйста, новичку в области ОВГЗ.
На днях заканчивается депозит, сумма около 100K UAH.
Стоит ли сейчас вложиться в ОВГЗ или переждать в cash 1 -2 месяца?
Заранее спасибо за советы.


ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде

А почему на 3 месяца?
Я планировал в ОВГЗ зайти на больший период (около 1 год).
Я только не уверен что именно сейчас лучшее время заходить в этот инструмент.
Kanev
 
Повідомлень: 7
З нами з: 21.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:39

ну Вы ж посчитайте насколько оно выгодно, вообще под 12 на 3 мес выгодно, только вряд ли с 100к отобьете 2000+200+250 расходов, проще депо в Аккорде[/quote]
Какого брокера посоветуете для покупки на ПФТС?[/quote]

банк
основная сложность - финмон, посмотрите по тарифам (отсюда хотя бы https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/) где больше нравится - и пробуйте

сейчас КредитДнепр усиленно рекламирует услугу (но там потери на движении денег, так что по среднему как и у всех), например

я свои палить не буду, но УркЭксим к примеру - дохлый номер[/quote]
ICU не годится?
asin
 
Повідомлень: 270
З нами з: 09.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 263264265266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как заполнить декларацию по доходам от ОВГЗ
Олежан » Чет 03 лют, 2022 16:13
3 258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 17:50
cohan
ОВГЗ Пошаговая инструкция 1, 2, 3, 4, 5
sinowi » Пон 19 кві, 2021 13:17
45 34400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 13:36
Чорний Ворон
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1 ... 4, 5, 6
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
53 28846
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 14:21
sinowi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.